Élection présidentielle: les résultats s’accumulent, des courses serrées à suivre

WASHINGTON — Les résultats de l’élection présidentielle ont commencé à s’accumuler, mardi soir, et pour l’instant, il n’y a pas eu de grande surprise quant à la distribution des votes des grands électeurs.

Jusqu’à maintenant, M. Biden a remporté 131 votes de grands électeurs, contre 108 pour Donald Trump. Il en faut 270 pour gagner les élections.

M. Biden a remporté le Connecticut, le Delaware, l’Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey et New York, tandis que Donald Trump s’est démarqué en Indiana, en Arkansas, en Alabama, au Mississippi, en Oklahoma et au Tennessee.

Le candidat démocrate a aussi remporté le Rhode Island, le Nouveau-Mexique, le District de Columbia et le Colorado.

Le président Trump a également gagné le Missouri, le Kansas, la Louisiane, le Nebraska, le 3e district du Nebraska, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Wyoming.

Les résultats de plusieurs États clés sont également dévoilés au compte-goutte, mais les courses sont encore trop serrées.