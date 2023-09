Élections au Manitoba : promesses de réduction des impôts et protection de l’emploi

WINNIPEG — Les progressistes-conservateurs du Manitoba ont promis lundi d’éliminer progressivement les taxes sur la masse salariale de la province sur huit ans, tandis que les néo-démocrates ont promis d’augmenter les contrats publics pour les soumissionnaires et les travailleurs de la province.

L’annonce des conservateurs était la dernière d’une série de promesses de réductions d’impôt importantes alors qu’ils briguent un troisième mandat consécutif lors des élections provinciales du 3 octobre prochain.

Un gouvernement conservateur éliminerait les taxes sur la masse salariale, qui rapportent environ 440 millions $ par année aux coffres de la province, afin de rendre le Manitoba plus compétitif, a annoncé la cheffe du parti Heather Stefanson.

«Cette taxe punit les entreprises qui se développent ou qui versent des salaires plus élevés à leurs employés», a déclaré Mme Stefanson.

La taxe, officiellement appelée prélèvement fiscal sur la santé et l’éducation postsecondaire, facture aux employeurs un pourcentage de leur masse salariale annuelle totale. Ceux dont la masse salariale est inférieure à 2 millions $ par an sont exonérés. Cinq provinces, dont la Saskatchewan et l’Alberta, n’ont pas ce genre de taxe.

La semaine dernière, les conservateurs ont promis de réduire de moitié, sur quatre ans, le taux appliqué à la tranche inférieure de l’impôt des particuliers sur leur revenu personnel. Une fois pleinement mise en œuvre, cette décision coûterait au Trésor public quelque 600 millions $ par an. Les conservateurs ont également promis des réductions pour éliminer les droits de mutation immobilière pour les premiers acheteurs de maison et d’accorder un crédit d’impôt pour les appareils d’aide à la mobilité tels les marchettes et les fauteuils roulants.

Même si le Manitoba a enregistré des déficits chaque année sauf une depuis 2009, Mme Stefanson a déclaré que la province peut se permettre des réductions d’impôt parce qu’elles stimuleront la croissance économique.

Mme Stefanson a fait cette annonce sur une terrasse du deuxième étage du centre-ville, tandis qu’en bas dans la rue, certains travailleurs du secteur public en grève scandaient : «Où est Mme Heather?»

Les néo-démocrates, qui sont dans l’opposition depuis sept ans, ont dit que le plan conservateur ne répondait pas aux besoins des électeurs.

«Si vous parlez au Manitobain moyen… il vous dira quelle est sa priorité : réduire les coûts pour sa famille et s’assurer que le système de santé est là pour eux lorsqu’ils en ont besoin», a déclaré le chef du NPD, Wab Kinew.

Le NPD a également promis une réduction d’impôt – une suspension temporaire de la taxe provinciale sur les carburants jusqu’à ce que l’inflation diminue. Ils ont aussi promis de geler les tarifs hydroélectriques pendant un an.

M. Kinew a fait une promesse économique différente lundi. Il a déclaré qu’un gouvernement néo-démocrate veillerait à ce que davantage de contrats gouvernementaux soient confiés aux soumissionnaires et aux travailleurs de la province.

Les accords commerciaux nationaux et régionaux exigent un accès égal aux soumissionnaires des autres provinces pour la plupart des grands projets, mais M. Kinew a dit qu’il existe des exceptions.

«Les conservateurs n’ont jamais profité des clauses de ces accords qui vous permettent de donner la priorité à vos travailleurs locaux. L’Alberta le fait. La Saskatchewan le fait», a fait valoir M. Kinew sans toutefois fournir d’exemple.

M. Kinew a également promis de dépenser davantage dans des projets d’infrastructure, y compris de nouveaux services d’urgence dans les hôpitaux, ce que son parti a déjà promis s’il remporte les élections.

Le Parti libéral du Manitoba, qui a remporté trois sièges à l’Assemblée législative lors des dernières élections, n’a pas tenu de conférence de presse de campagne électorale, lundi. Le parti déposait les documents de candidature avant la date limite, lundi après-midi, auprès d’Élections Manitoba.

Les conservateurs et le NPD avaient des candidats enregistrés dans les 57 circonscriptions. Les libéraux se sont retrouvés avec 49 candidats, a fait savoir Élections Manitoba. L’agence a également répertorié 13 candidats pour le Parti vert, cinq pour le Parti keystone et cinq pour le Parti communiste, ainsi que trois candidats indépendants.