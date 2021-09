Élections Canada publie ses données sur la dernière élection fédérale

MONTRÉAL — Des données préliminaires d’Élections Canada démontrent que 17 209 000 Canadiens ont exercé leur droit de vote lors de la 44e élection fédérale qui s’est déroulée le lundi 20 septembre dernier, ce qui représente un taux de participation d’environ 62,5 %.

De ce nombre, 10 246 000 électeurs ont voté le jour de l’élection dans leur bureau de vote ou dans leur établissement de soins de longue durée.

Cinq millions huit cent quatre-vingt-quinze mille électeurs ont voté par anticipation entre le vendredi 10 septembre et le lundi 13 septembre.

Selon ces données préliminaires, 883 000 électeurs ont eu recours à un bulletin de vote spécial dans leur circonscription parce qu’ils étaient hospitalisés ou dans un établissement correctionnel, par exemple.

Par ailleurs, 158 000 électeurs ont eu recours à un bulletin de vote spécial, mais hors de leur circonscription. Ce nombre inclut notamment des militaires canadiens en mission et des détenus.

À cela s’ajoutent 27 000 électeurs vivant à l’extérieur du Canada qui ont aussi pu voter par bulletin spécial.

Pour servir les Canadiens dans les 338 circonscriptions fédérales, Élections Canada a ouvert 501 bureaux et embauché quelque 215 000 personnes, en plus de mettre en place 7300 bureaux de vote par anticipation et 61 400 bureaux de vote le jour de l’élection.

Au total, 22 partis enregistrés ont soutenu des candidats et 2010 candidats ont été confirmés.