Élections en Pologne: résultats serrés, alors que l’opposition revendique la victoire

VARSOVIE, Pologne — Le résultat des élections polonaises est sur un tranchant, car un sondage de sortie des urnes indique que le parti au pouvoir, Droit et Justice, a remporté le plus grand nombre de voix.

Mais le parti a perdu du soutien dimanche par rapport aux dernières élections.

Le chef de l’opposition, Donald Tusk, a quant à lui déclaré qu’une coalition de partis d’opposition avait obtenu suffisamment de voix pour remporter les élections.

Le sondage de sortie des urnes d’Ipsos indique que l’opposition a probablement remporté 248 sièges à la chambre basse du parlement, qui en compte 460. Selon les projections, Droit et Justice a obtenu 200 sièges, tandis que la Confédération d’extrême droite en a obtenu 12.

Les trois partis d’opposition se sont présentés sur des listes distinctes, mais avec les mêmes promesses d’éviction du parti de droite et eurosceptique Droit et Justice et de rétablissement de bonnes relations avec l’Union européenne.

Le décompte des voix est toujours en cours et la commission électorale de l’État indique qu’elle devrait disposer des résultats définitifs d’ici mardi matin.