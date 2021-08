Campagne fédérale : les meilleures analyses sont à lactualite.com

Les infolettres L’actualité L’actualité politique Recevez un condensé de l’actualité politique, directement dans votre courriel. Temps forts, analyses, décryptages, découvrez l’essentiel pour tout savoir de la politique au Québec et au Canada. Vos préférences de communication ont été mises à jour. Courriel Je m’inscris Voir les autres infolettres

La campagne fédérale qui s’amorce sera riche en annonces et en opinions. Au cours des prochaines semaines, chaque parti présentera ses idées pour la sortie de crise pandémique et la reprise économique. L’analyse et la réflexion seront cruciales si vous désirez aller au-delà des déclarations-chocs, comprendre les grands enjeux et en saisir toutes les nuances.

L’infolettre politique de L’actualité devient donc quotidienne jusqu’au jour des élections. Elle vous permettra de connaître les faits marquants de la journée et, surtout, de profiter de l’expertise d’une équipe chevronnée :

Guillaume Bourgault-Côté, chef du bureau politique à L’actualité ;

Chantal Hébert, qui signe la chronique politique dans L’actualité et qui figure parmi les analystes politiques les plus réputés au Canada ;

Hélène Buzzetti, qui a été correspondante parlementaire à Ottawa pendant plus de 20 ans avant de se consacrer à l’analyse ;

Philippe J. Fournier, créateur des sites de projection électorale Qc125 et 338Canada, et spécialiste de l’analyse des sondages.

Annonces politiques du jour, mises en contexte, chiffres à retenir, tendances à surveiller : nous serons à l’affût de tout ce qui peut vous aider à peser les arguments pour prendre une décision éclairée.

L’infolettre politique sera livrée dans votre boîte courriel du lundi au vendredi en fin d’après-midi. Pour n’en manquer aucune, inscrivez-vous dès maintenant !