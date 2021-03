Élections fédérales: ça va prendre «un petit bout de temps», déclare Trudeau

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a laissé échapper quelques mots, mercredi, qui laissent croire qu’il écarte le scénario d’une élection au printemps.

En entrevue à l’émission «Que l’Estrie se lève», l’animateur Steve Roy a conclu son émission en lançant, à la blague, qu’il lui reparlerait de nouveau pendant la campagne électorale. M. Trudeau a répondu que ça va prendre «un petit bout de temps» et qu’il espère donc lui reparler avant ce moment-là.

Un peu plus tôt, à l’émission radiophonique, M. Trudeau avait également adouci le ton sur le fonctionnement du Parlement, qu’il avait critiqué il y a tout juste deux semaines.

Il ne pense plus que le Parlement est moins fonctionnel, et a fait valoir qu’en situation minoritaire, son gouvernement est appelé à négocier pour faire adopter tout projet de loi. Sa «priorité», dit-il, est d’aider les citoyens à passer à travers la pandémie et de préparer la relance économique.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, croit lui aussi de moins en moins à un scénario d’élections au printemps.

À son avis, «il n’y a pas de bonne date d’élections au printemps», mais estime qu’il y a «sûrement des maudites bonnes dates d’élections à l’automne». Le chef bloquiste n’a pas caché qu’il a «un petit peu hâte» d’en découdre avec ses adversaires lors d’une joute électorale.

Le gouvernement Trudeau déposera son premier budget en deux ans le 19 avril qui fera l’objet d’un vote de confiance. S’il n’a pas l’appui d’un des principaux partis d’opposition au moment de ce vote, le gouvernement tombera et le pays ira en élections.

Pour l’instant, M. Blanchet n’a pas voulu dévoiler les cartes de son jeu au moment du budget.

Il dit que les bloquistes ne voteraient pas en faveur d’un budget qui n’offrirait pas, entre autres, des augmentations de la pension pour les aînés de 65 ans et plus et des transferts en santé aux provinces. Il n’écarte pas non plus un scénario où ses députés se contenteraient d’une abstention.