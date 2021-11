Élections générales en 2022: la santé sera un «sujet parmi d’autres», dit Legault

TROIS-RIVIÈRES, Qc — François Legault n’entend pas faire campagne en 2022 en mettant de l’avant son bilan en santé.

C’est du moins ce qu’il a laissé entendre, dimanche, au terme du conseil général de la Coalition avenir Québec (CAQ) à Trois-Rivières. Il a déclaré que la santé sera un sujet «parmi d’autres».

Les Québécois voudront surtout parler d’économie, estime le premier ministre. «Il faut s’assurer que les gens soient capables de se payer l’épicerie, un logement.»

M. Legault s’est engagé une fois de plus à «remettre de l’argent dans le portefeuille» des Québécois.

«Il n’y a pas juste le sujet de la santé. Évidemment, la santé, ça va être un sujet important, mais c’est un sujet parmi d’autres», a-t-il lancé en mêlée de presse.

Plus tôt, dans un discours de 40 minutes devant ses militants, il n’avait qu’effleuré le sujet de la santé, promettant de «décentraliser» la prise de décisions, sans toutefois donner de détails.

Il a vanté son bilan dans plusieurs autres secteurs, tout en demandant à ses fidèles de l’aider à obtenir un deuxième mandat, car «ce serait plate de casser cet élan-là», a-t-il dit.

«De mon côté, je suis prêt à y aller pour un autre quatre ans. Est-ce que ça vous tente d’embarquer?» a demandé François Legault sous un tonnerre d’applaudissements.

Pourtant, tout reste à faire en santé, avait fait valoir l’opposition libérale le 6 octobre dernier au moment de prendre connaissance du rapport annuel de gestion 2020-2021 du ministère de la Santé.

Celui-ci révèle que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a raté plusieurs de ses principales cibles, et ce, même si elles avaient été abaissées en raison de la pandémie de COVID-19.

Par exemple, malgré qu’il soit passé de 13 à 15 heures, l’objectif de durée moyenne d’un séjour sur civière n’a pas été atteint. La durée moyenne d’attente sur civière est de 15,9 heures.

En matière de chirurgies, la cible maximale de gens en attente depuis plus de six mois a été revue, passant de 11 000 à 40 000, mais 46 832 personnes sont toujours en attente.

La situation est également compliquée en première ligne, où 6,6 millions de Québécois (80,8 %) étaient inscrits auprès d’un médecin de famille, soit moins que l’objectif de 83 %.

Par ailleurs, la promesse du gouvernement de réduire le temps d’attente à l’urgence à 90 minutes a aussi été ajustée. En 2020-2021, il visait désormais une consultation en 132 minutes, ce qui a été atteint de justesse.

Faire «exploser» les régions

Le premier ministre Legault avait construit son discours de dimanche sur le thème des régions. «Mon rêve, c’est que toutes les régions du Québec explosent», a-t-il déclaré devant 850 membres.

«Des régions avec plus de monde, plus de jeunes, plus d’enfants, plus de vitalité. Mon rêve, c’est que le 21e siècle soit le siècle des régions du Québec!»

Il a rappelé que sa nouvelle vision économique post-pandémie pour le Québec ciblait l’achat québécois, l’exportation, l’innovation, la rareté de main-d’oeuvre et l’économie verte.

M. Legault s’est dit convaincu que ces cinq «chantiers» permettront de combler l’écart avec l’Ontario concernant le PIB par habitant. Celui-ci est de 13 % supérieur à celui du Québec, a-t-il dit.

Dans son allocution de clôture, François Legault a également invité les caquistes à ne pas se laisser impressionner par les sondages, qui sont plus que favorables à la CAQ.

«C’est sûr que ça fait plaisir de voir les sondages, mais il faut rien prendre pour acquis, a-t-il dit. La confiance des Québécois, on doit la mériter à chaque jour.»