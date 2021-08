Élections le 20 septembre: les lignes d’attaque sont tracées

OTTAWA — Les lignes d’attaque sont tracées depuis des mois, mais les plans de bataille des partis fédéraux sont désormais sur le point d’entrer en vigueur avec la campagne électorale qui devrait démarrer dimanche.

Les libéraux tenteront de se vanter d’avoir dirigé le pays à travers une pandémie mondiale qui a menacé la santé et la stabilité économique des Canadiens, et on peut s’attendre à ce qu’ils continuent de mettre en doute l’engagement des conservateurs à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à soutenir les droits des LGBTQ et à aider le financement des garderies.

«Malgré ce qu’Erin O’Toole peut dire, c’est un parti composé, du point de vue libéral, de nombreux négationnistes du changement climatique», a souligné Hamish Telford, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université de la vallée du Fraser.

Un projet de loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle que les libéraux ont présenté à la fin de la séance du printemps a été repoussé par certains législateurs conservateurs, offrant une autre ouverture à exploiter par les libéraux.

Hamish Telford a déclaré que les conservateurs riposteraient en reprochant au premier ministre Justin Trudeau d’avoir un point de vue élitiste et déconnecté, tout en décrivant le chef Erin O’Toole comme « un homme du peuple» compétent.

Le parti d’Erin O’Toole pourrait également chercher à profiter de sa réputation d’apôtre de la rigueur budgétaire alors que les inquiétudes grandissent face à l’inflation et à l’augmentation des niveaux d’endettement à la suite d’un énorme déficit de 354 milliards $ pour 2020-2021, qui a fait passer la dette nette du Canada à plus de 1 000 milliards $ pour la toute première fois.

Des critiques sur la rapidité de la réponse libérale à la pandémie pourraient également être de la partie, malgré la satisfaction à l’égard des efforts fédéraux d’approvisionnement en vaccins.

Le chef du NPD Jagmeet Singh, qui adopte une «position populiste en voulant taxer les riches» et un ton optimiste, accuse Justin Trudeau de ne pas être suffisamment progressif. Il faudra vérifier si son style engagé et sa présence démesurée sur les réseaux sociaux se traduiront par des votes, selon le professeur Telford.

«Jagmeet Singh s’est en quelque sorte repositionné en tant que nouveau Jack Layton, le guerrier heureux», a déclaré le professeur Telford.

Taxer les « ultra-riches » et les grandes entreprises afin de financer des programmes sociaux élargis équivaut presque à un mantra du NPD, comme il l’a fait en 2019. Jagmeet Singh pourrait également se vanter d’avoir mis de la pression sur les libéraux pour qu’ils élargissent l’aide pendant la pandémie, y compris des subventions salariales renforcées, des prestations d’urgence et des congés de maladie.

Hamish Telford est d’avis qu’Yves-François Blanchet du Bloc Québécois visera les sièges conservateurs à Québec et dans les environs, où il espère que son message nationaliste, mais non indépendantiste – réchauffera les coeurs.

«Ils défendront leur territoire. Je ne m’attends pas à ce que le Bloc s’étende beaucoup, sauf pour essayer peut-être de remporter des sièges conservateurs dans la région de la Beauce et ses environs», a déclaré le professeur Telford.

Après avoir perdu cinq sièges au Québec la dernière fois, les libéraux voient une grande partie du chemin de la victoire traverser une province connue pour ses grandes fluctuations d’une élection à l’autre. Pour défendre son nouveau territoire — le Bloc est passé de 10 à 32 sièges en 2019 — Yves-François Blanchet décrira Justin Trudeau comme «pas vraiment un Québécois; s’il l’est, c’est un Montréalais, pas vraiment un francophone», croit Hamish Telford.

De son côté, Annamie Paul, la cheffe du Parti vert, devra livrer une bataille acharnée pour gagner sa circonscription du centre-ville de Toronto et conserver les deux sièges restants du parti à la Chambre des communes.

Elle mise sur un discours environnemental et un accent renouvelé sur les préoccupations sociales progressistes pour tenter de s’élever au-dessus des conflits internes qui ont englouti les verts ces derniers mois.

Justin Trudeau a l’intention de rendre visite à la gouverneure générale Mary Simon dimanche avec une demande de dissolution du Parlement, déclenchant une élection qui aurait lieu le 20 septembre, selon une source importante du parti libéral qui a requis l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à discuter l’affaire publiquement.