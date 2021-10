Élections municipales: début du vote par anticipation au Québec

MONTRÉAL — Le vote par anticipation aux élections municipales débute ce week-end au Québec.

Toutes les municipalités vont tenir une journée de vote par anticipation le dimanche 31 octobre et dans certaines municipalités, les citoyens peuvent voter dès samedi.

Pour connaître les jours de vote dans leur municipalité, les électeurs doivent consulter l’avis reçu par la poste ou consulter le site Internet de leur municipalité.

Les bureaux de vote seront ouverts dans toutes les municipalités le 7 novembre, jour des élections.

En raison de la crise sanitaire, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et Élections Québec demandent notamment aux citoyens de respecter la distanciation physique, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du lieu de vote, de porter un couvre-visage et de désinfecter ses mains.

Des crayons sont disponibles sur place, mais les électeurs peuvent également apporter leur propre crayon.

Les stylos bleus ou noirs et les crayons de plomb sont acceptés.