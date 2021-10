Élections municipales: des premières à la mairie de Calgary et d’Edmonton

Les deux plus grandes villes de l’Alberta sont sur le point de marquer l’histoire après les élections municipales de lundi à travers la province.

Jyoti Gondek deviendra ainsi la première mairesse de Calgary et les électeurs d’Edmonton ont élu une première personne racisée comme maire de la ville.

Mme Gondek remplacera Naheed Nenshi, qui a occupé le poste le plus important de la ville pendant plus d’une décennie.

«Merci, Calgary, de tout mon cœur», a déclaré Mme Gondek lundi soir lors de son discours. «Merci de vous être engagés dans la démocratie et d’avoir envoyé un signal clair de ce à quoi ressemblera notre avenir.»

M. Nenshi a réagi aux résultats non officiels sur les réseaux sociaux.

«Histoire. Créée», a-t-il écrit en félicitant Mme Gondek pour sa victoire. Lui aussi était entré dans l’histoire en tant que premier maire musulman d’une grande ville nord-américaine. Plus tôt lundi, il a remercié les Calgariens de lui avoir fait «l’honneur de sa vie».

Mme Gondek a été conseillère municipale à Calgary pendant quatre ans, où elle a défendu le transport en commun, la réforme de la police et la croissance de la ville.

Sa campagne à la mairie s’est concentrée sur des questions telles que l’investissement dans les transports, l’obtention de plus de dollars d’impôt foncier du gouvernement provincial et le projet de faire de Calgary un «centre d’excellence» pour stimuler la reprise sociale, économique et environnementale.

À Edmonton, l’ancien ministre fédéral Amarjeet Sohi, un immigrant sikh originaire d’Inde, deviendra probablement le premier maire racisé de la capitale provinciale.

«En tant qu’immigrant de 18 ans sans grand-chose à mon nom, j’avais des ambitions et des rêves de construire une vie meilleure dans une nouvelle maison – des rêves qui semblaient parfois impossibles», a déclaré M. Sohi lors de son discours, lundi soir. «Aujourd’hui, grâce à vous, grâce à tout le monde dans cette pièce, nous avons rendu l’impossible possible.»

M. Sohi a été chauffeur d’autobus et conseiller municipal d’Edmonton avant d’entrer en politique fédérale et de devenir ministre des Ressources naturelles et ministre de l’Infrastructure et des Collectivités sous le premier ministre Justin Trudeau.

M. Sohi succédera à Don Iveson, qui avait annoncé qu’il ne se représenterait pas après avoir servi deux mandats en tant que maire. Dans un communiqué, M. Iveson a déclaré qu’Edmonton prospérerait sous la direction de M. Sohi.

«J’ai eu le plaisir de travailler avec le maire élu Sohi lorsqu’il était conseiller municipal et j’ai toujours apprécié (…) la façon dont il a travaillé fort pour notre communauté», a déclaré M. Iveson.

Les deux maires nouvellement élus étaient en tête avec environ 45 % des voix tard lundi soir.

Les résultats des élections, qui comprenaient également les maires, les conseillers et les conseillers scolaires de toute la province, seront officialisés vendredi.

Élections Edmonton a déclaré que plus de 229 000 résidants ont voté aux élections municipales. À Calgary, la participation électorale a dépassé 382 000 personnes, bien qu’aucun des deux décomptes ne soit final.

Des questions référendaires provinciales sur le programme fédéral de péréquation et l’heure d’été figuraient également sur le bulletin de vote. Élections Alberta a déclaré que ces résultats ne seraient pas disponibles avant le 26 octobre.

Les électeurs de Calgary ont aussi été interrogés sur la possibilité de remettre du fluor dans l’eau potable de la ville. Les premiers résultats indiquent que la majorité a voté pour cette mesure.