Élections provinciales en Colombie-Britannique: dernier jour pour voter

Les électeurs de la Colombie-Britannique ont jusqu’à ce samedi pour exercer leur droit de vote postal, au terme d’une campagne électorale où le principal enjeu abordé était la pandémie de COVID-19.

Le chef néo-démocrate de la province et premier ministre sortant, John Horgan, a déclenché les élections un an avant la date fixe du scrutin.

M. Horgan, qui dirige un gouvernement minoritaire, soutient que la province a besoin d’une majorité au parlement afin de pouvoir faire face plus efficacement aux incertitudes liées au nouveau coronavirus.

L’appel aux élections anticipées a été fortement critiqué par son adversaire libéral Andrew Wilkinson et la chef du Parti vert, Sonia Furstenau. Ils estiment que le moment était bien mal choisi pour tenir des élections provinciales tandis que la population avait besoin de stabilité durant la crise sanitaire.

Avant la dissolution de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, les néo-démocrates et les libéraux détenaient 41 sièges chacun et les Verts occupaient deux sièges. Il y avait deux députés indépendants et un siège était vacant.

Lorsqu’il a déclenché les élections le 21 septembre dernier, M. Horgan affirmait qu’il demandait ainsi à la population de lui accorder un nouveau mandat fort en raison de la pandémie à laquelle il faudra faire face pour encore un an, voire plus longtemps.

«On peut retarder la décision et créer de l’incertitude pour les 12 prochains mois ou demander aux Britanno-Colombiens ce qu’ils veulent», a-t-il déclaré.

La campagne électorale a été marquée par les promesses d’offrir des services de garde abordables et des améliorations aux soins de longue durée, en plus de différentes façons de relancer l’économie.

En raison des contraintes liées à la pandémie de COVID-19, l’essentiel de la campagne électorale s’est déroulé sur le web. Les rassemblements partisans traditionnels étaient notamment remplacés par des rendez-vous virtuels.

«La partie la plus difficile de la campagne était la distance qu’il fallait observer avec les gens», a reconnu le chef libéral Andrew Wilkinson dans une entrevue récente.

«On a cependant connu du succès avec des rassemblements en voiture, où les gens pouvaient nous faire part de leur appui en klaxonnant, mais ce n’est pas pareil», a-t-il affirmé.

La plateforme du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Colombie-Britannique reposait essentiellement sur les réalisations de son gouvernement et la promesse de poursuivre ce qui a été amorcé, ce qui inclut plus de services de garde à 10 $ par jour, un gel des loyers en 2021 et la promesse d’un remboursement de 1000 $ pour les ménages ayant un revenu annuel de moins de 125 000 $.

Les libéraux proposaient plutôt de suspendre l’application de la taxe de vente provinciale pour un an et d’éliminer l’impôt sur le revenu des petites entreprises pour les aider à traverser la crise provoquée par la pandémie.

Quant à la nouvelle chef du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, cette dernière a incité les électeurs à ne pas accorder de majorité à un seul parti. Durant sa campagne, Mme Furstenau a souligné l’influence de son parti sur un gouvernement minoritaire, notamment sur le plan du gouvernement pour une transition vers de l’énergie renouvelable.

Déjà 478 000 électeurs ont exercé leur droit de vote par la poste. Toutefois, le dévoilement des résultats finaux pourrait prendre encore plusieurs jours.

Des responsables d’Elections BC espéraient pouvoir le faire d’ici le 16 novembre, mais il est encore incertain combien de temps il faudra pour procéder au comptage des bulletins de vote par correspondance.