Élections québécoises: la participation est en hausse lors du vote par anticipation

MONTRÉAL — Près d’un quart des électeurs québécois se sont prévalus de leur droit de vote lors des deux journées de vote par anticipation, dimanche et lundi.

Élections Québec a annoncé mardi matin que le taux de participation était de 22,92 %, ce qui correspond à 1,4 million d’électeurs, en hausse par rapport aux dernières élections de 2018.

Plusieurs circonscriptions enregistrent un taux de participation supérieur à 30 %, notamment dans la région de la Capitale-Nationale.

Dans Louis-Hébert, la circonscription de la vice-première ministre sortante, la caquiste Geneviève Guilbault, 39,52 % des électeurs inscrits sont allés voter dimanche et lundi. Dans Lévis, ce pourcentage s’établit à 33,77 %. Dans Chauveau, où se présente le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, 32,53 % ont mis leur bulletin dans l’urne.

À l’opposé, le taux de participation était plus faible à Montréal, principalement dans les circonscriptions présentement détenues par les libéraux. Élections Québec a enregistré des taux de participation de 10,55 % dans D’Arcy-McGee et d’environ 12 % dans Jeanne-Mance–Viger, Acadie et Saint-Laurent.

Seule la circonscription d’Ungava, dans le Nord-du-Québec, enregistre une plus faible participation lors des journées de vote par anticipation, soit de 6,96 %.

Aux Îles-de-la-Madeleine, où les bureaux de vote sont demeurés fermés dimanche en raison de la tempête Fiona, le taux de participation est de 14,88 %. Les Madelinots pouvaient aller voter par anticipation lundi jusqu’à 22 h, pour compenser la fermeture.

En 2018, 1,1 million d’électeurs québécois, soit près de 18 % de la population, s’étaient prévalus de leur droit de vote par anticipation. C’était une baisse par rapport aux élections de 2014, lorsque plus de 19 % des électeurs s’étaient déplacés pour voter par anticipation.

Les Québécois qui n’ont pas voté par anticipation pourront aller voter le 3 octobre entre 9 h 30 à 20 h. Il est également possible de voter au bureau de la directrice ou du directeur du scrutin jusqu’à jeudi.