Élections: une liste entièrement formée de militaires attire l’attention au Mexique

MÉXICO — Un groupe de militaires à la retraite a créé une équipe de candidats entièrement composée de militaires afin de se présenter aux élections de dimanche pour une multitude de fonctions publiques dans une importante banlieue de Mexico.

Menant campagne sous le slogan «Force militaire», les 28 candidats – 16 femmes et 12 hommes – promettent de ramener l’ordre à Naucalpan, une ville de 800 000 habitants.

La liste militaire est vue comme une démarche isolée, mais elle sera surveillée de près dans un pays où l’armée s’est vu attribuer plus de responsabilités sous le président Andrés Manuel López Obrador qu’à aucun autre moment de son histoire récente.

Quarante pour cent des citoyens déclarent qu’ils seraient plutôt ou tout à fait d’accord avec un gouvernement dirigé par des officiers militaires, selon une récente enquête de l’agence mexicaine de recensement, l’Institut national de la statistique et de la géographie.

La liste militaire fait campagne sous la bannière du petit Parti de la Réunion solidaire, qui a un penchant évangélique et qui soutient Andrés Manuel López Obrador. L’avenir du parti pourrait dépendre des résultats des élections de dimanche, où les Mexicains choisiront une toute nouvelle chambre basse du Congrès, 15 gouverneurs et des milliers de postes dans la fonction publique locale.

Selon les candidats militaires, leur initiative n’est pas un effort partisan – leur liste a été présentée à plusieurs autres partis avant d’atterrir avec le Parti de la Réunion solidaire – mais plutôt un projet «apolitique» visant à répondre aux problèmes de sécurité et de corruption à Naucalpan.

Ils affirment qu’ils apporteraient leur expérience militaire sous forme de gestion, d’ordre et de hiérarchie. En cas de victoire, ils indiquent que l’expérience pourrait prendre de l’ampleur.

«Nous pourrions commencer à Naucalpan, où nous allons instaurer la paix et la justice sociale pour ensuite l’étendre au niveau national», a déclaré Reyes Robles, un général de l’armée à la retraite et candidat au Congrès.

Reyes Robles est le plus haut gradé de la liste. Avec 45 ans de service dans l’armée, il a rejeté l’idée que la politique mexicaine est en train d’être militarisée. Il a indiqué qu’en étant retraitée, chaque personne de l’équipe exerce un droit constitutionnel, comme tout autre citoyen.

«Notre pays ne se militarise pas», a déclaré Reyes Robles. «Simplement, nos gouvernements, lorsque la politique échoue, ils s’appuient sur les forces armées pour répondre aux problèmes auxquels nous sommes confrontés».

Les forces armées ont toujours été un pouvoir en coulisses dans les gouvernements mexicains. À la suite d’une première série de gouvernements dirigés par des personnalités militaires, le Mexique est parvenu à un accord tacite après la Seconde Guerre mondiale en vertu duquel l’exécutif limitait son implication dans les affaires militaires tandis que l’armée restait en dehors du gouvernement.

L’ancien président Felipe Calderón (2006-2012) a envoyé les militaires dans la rue lors de sa guerre contre le crime organisé et, ces dernières années, un certain nombre de gouvernements locaux et étatiques ont choisi de confier à des militaires à la retraite la responsabilité de leurs forces de police. Dans certains cas, cela a conduit à une réduction de la violence, mais à une augmentation des signalements d’abus.

Depuis l’entrée en fonction de Manuel López Obrador en décembre 2018, l’armée est encore plus présente. Non seulement les soldats, la marine et maintenant la Garde nationale – en grande partie constituée d’anciens militaires – mènent une lutte contre le crime organisé, mais ils dirigent également de grands projets d’infrastructures et gèrent des postes frontaliers. Des militaires à la retraite ont également été nommés à des postes clés au sein de l’Institut national de l’immigration.

Manuel López Obrador a justifié cette croissance de la présence de militaires en expliquant que les soldats sont plus aptes à faire avancer les choses sans être corrompus. Mais il y a eu des controverses. Fin 2020, le général à la retraite Salvador Cienfuegos, secrétaire à la Défense de l’ex-président Enrique Peña Nieto, a été accusé de trafic de drogue et arrêté aux États-Unis. Le Mexique s’est vigoureusement opposé, l’affaire a été classée et Salvador Cienfuegos a été renvoyé au Mexique, où une enquête sommaire a été rapidement close.

Les organisations de la société civile et les Nations Unies ont mis en garde le Mexique contre sa militarisation croissante, mais plusieurs considèrent la politique comme une ligne qui ne sera pas franchie.

«Les militaires n’aiment pas s’impliquer dans la politique», a déclaré Juan Ibarrola, un expert militaire. «Ce n’est pas dans leur intérêt et ils n’en ont pas besoin», car ils ont déjà assez de pouvoir.

Pendant plus d’une décennie, des soldats à la retraite ont siégé au congrès par le biais de divers partis et cela est bien perçu par les militaires. Mais Juan Ibarrola a déclaré que l’armée elle-même n’avait pas promu les candidatures de militaires à Naucalpan.

Hernández Mandujano a déclaré qu’il n’avait jamais demandé l’autorisation de l’armée pour se présenter, mais les candidats prévoient «informer» l’armée de leurs intentions s’ils gagnent.

«Le gros problème de notre pays est le manque d’organisation», a déclaré Reyes Robles. Pour cette raison, il pense que les électeurs verront son expérience militaire comme une force plutôt que comme quelque chose à craindre.

Les sondages ne leur sont pas favorables, mais Hernández Mandujano a déclaré «qu’il y avait déjà un écho».

«Beaucoup de généraux, de chefs de troupes nous ont contactés», a-t-il déclaré. Ils n’excluent donc pas qu’à l’avenir ils puissent créer un nouveau parti politique.