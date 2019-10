Elizabeth May dit en avoir assez des «faussetés» de Jagmeet Singh

VICTORIA — La chef du Parti vert, Elizabeth May, dit en avoir assez de son homologue néo-démocrate Jagmeet Singh, qu’elle accuse de répandre des faussetés sur sa formation.

Elle s’est exprimée à ce sujet jeudi au cours d’une conférence de presse à Victoria, en Colombie-Britannique, peu après avoir annoncé les engagements de son parti concernant les aînés.

Selon elle, M. Singh a faussement attribué aux verts une position nébuleuse sur le droit à l’avortement. Il les aurait aussi accusés d’avoir adopté des positions faibles sur l’unité nationale et d’être prêts à appuyer un éventuel gouvernement conservateur minoritaire.

Mme May a rappelé que les verts appuyaient le droit des femmes au libre choix, défendaient bec et ongles un Canada uni et ne rejetaient pas l’idée de parler à tous les autres partis dans un Parlement où aucune majorité ne se dégagerait.

La chef des verts déplore que les néo-démocrates semblent concentrer leurs attaques sur son parti et tentent de faire croire qu’un vote pour les verts équivaudrait à un appui aux conservateurs d’Andrew Scheer.

Elle a aussi fait valoir que sans la décision des verts de ne pas présenter de candidat lors de l’élection partielle dans Burnaby-Sud, plus tôt cette année, Jagmeet Singh aurait éprouvé plus de difficultés à être élu à la Chambre des communes.