Elizabeth Warren se retire de la course à l’investiture démocrate

WASHINGTON — Elizabeth Warren, qui a allumé les progressistes avec son «plan pour tout» et son message fort de populisme économique, a abandonné la course présidentielle démocrate, jeudi, selon une personne familière avec ses plans.

Ce départ survient quelques jours après que la sénatrice du Massachusetts n’eut pas réussi à gagner un seul État — pas même le sien — lors du «Super mardi».

La source n’était pas autorisée à parler des intentions de Mme Warren et s’est confiée à l’Associated Press sous condition d’anonymat.

La sortie de Mme Warren a éteint les espoirs que les démocrates puissent avoir une autre chance d’opposer une femme au président Donald Trump.

Pendant une grande partie de la dernière année, la campagne de la sénatrice a eu tous les marqueurs de succès, des chiffres de scrutin solides, une collecte de fonds impressionnante et une infrastructure politique importante, avec des employés sur le terrain à travers le pays. Elle a été heurtée, cependant, par le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui avait une base d’électeurs fidèles dont elle aurait eu besoin pour avancer.

Mme Warren n’a jamais terminé au-dessus du troisième rang dans les quatre premiers États à voter, et n’a pas réussi à s’imposer lors du «Super mardi», ne remportant aucun des 14 États votant et prenant une embarrassante troisième place dans le Massachusetts, derrière l’ancien vice-président Joe Biden et M. Sanders.