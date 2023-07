LONDRES — Elon Musk a dévoilé lundi un nouveau logo « X » noir et blanc pour remplacer le célèbre oiseau bleu de Twitter.

Il s’agit d’un autre changement de marque majeur de la plate-forme de médias sociaux qu’il a achetée pour 44 milliards $ US l’année dernière.

Le propriétaire a remplacé sa propre icône Twitter par un X blanc sur fond noir et a publié lundi une photo du design projeté sur le siège social de Twitter, à San Francisco.

Le X a commencé à apparaître en haut de la version de bureau de Twitter lundi, mais l’oiseau était toujours dominant sur l’application du téléphone.

Elon Musk avait demandé au public des idées de logo et en avait choisi un qu’il a décrit comme de l’Art déco minimaliste, affirmant qu’il serait certainement raffiné. « Et bientôt nous ferons nos adieux à la marque Twitter et, petit à petit, à tous les oiseaux », a tweeté M.Musk, dimanche.

Le milliardaire est PDG de Tesla et de la société de fusées Space Exploration Technologies, communément appelée SpaceX. Et en 1999, il a fondé une startup appelée X.com, une société de services financiers en ligne maintenant connue sous le nom de PayPal.

Le domaine Web X.com redirige désormais les utilisateurs vers Twitter.com, selon ce qu’a déclaré Elon Musk.

En réponse aux questions sur le nom des tweets une fois le changement de marque terminé, Musk a déclaré qu’ils s’appelleraient X.

La décision de M. Musk de changer le logo de Twitter survient alors que Twitter est confronté à une nouvelle concurrence de la nouvelle application de Meta, Threads, lancée plus tôt ce mois-ci. Elle a été considérée comme une solution de rechange pour ceux qui se sont aigris sur Twitter.

Threads est présenté comme une version textuelle de l’application de partage de photos Instagram de Meta. Au cours des cinq premiers jours de son lancement, 100 millions de personnes se sont inscrites sur Threads, selon une publication diffusée sur le réseau social par Adam Mosseri, responsable d’Instagram.