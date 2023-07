Elon Musk annonce que Twitter va changer son logo pour le remplacer par un «X»

NEW YORK — Elon Musk a déclaré, dimanche, qu’il prévoyait changer le logo de Twitter pour un «X» plutôt que l’oiseau, marquant ce qui serait le dernier grand changement depuis qu’il a acheté la plateforme du média social pour 44 milliards $ l’année dernière.

Dans une série de publications sur son compte Twitter commençant juste après minuit, le propriétaire de Twitter a déclaré qu’il cherchait à faire le changement dans le monde entier dès lundi.

«Et bientôt nous ferons nos adieux à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux», a écrit Elon Musk sur son compte.

Au début du mois, le président-directeur général milliardaire de Tesla a instauré de nouvelles limites sur sa place publique numérique, une mesure qui a suscité de vives critiques selon lesquelles elle pourrait faire fuir davantage d’annonceurs et saper son influence culturelle en tant qu’initiateur de tendances.

Le seuil de visualisation des tweets plus élevé fait partie d’un service d’abonnement de 8 $ par mois que M. Musk a déployé plus tôt cette année dans le but d’augmenter les revenus de Twitter. Les revenus ont fortement chuté depuis que l’homme d’affaires a repris l’entreprise et licencié environ les trois quarts de la main-d’œuvre pour réduire les coûts et éviter la faillite.

En mai, Elon Musk a embauché Linda Yaccarino, une cadre de longue date de NBC Universal, en tant que présidente-directrice générale de Twitter.

Attirer les annonceurs est essentiel pour Elon Musk et Twitter après que plusieurs d’entre eux ont quitté Twitter dans les premiers mois après sa prise de contrôle de la plateforme, craignant d’endommager leurs marques dans le chaos ambiant. Les annonceurs ont réduit leurs dépenses en partie à cause des changements apportés par M. Musk qui ont permis à davantage de contenus haineux de prospérer et qui ont offensé une partie plus large de l’audience de la plateforme.

Elon Musk a déclaré à la fin du mois d’avril que les annonceurs étaient revenus, mais n’a pas fourni plus de détails.

La décision de M. Musk de changer le logo de Twitter en «X» survient également alors que Twitter est confronté à une nouvelle concurrence de la nouvelle application de Meta, Threads, lancée plus tôt ce mois-ci. Elle a été considérée comme une solution de rechange pour ceux qui se sont aigris sur Twitter.

Threads est présenté comme une version textuelle de l’application de partage de photos Instagram de Meta qui, selon la société, offre «un nouvel espace séparé pour les mises à jour en temps réel et les conversations publiques».

Au cours des cinq premiers jours de son lancement, 100 millions de personnes se sont inscrites sur Threads, selon une publication diffusée sur le réseau social par Adam Mosseri, responsable d’Instagram.