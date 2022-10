Elon Musk aurait entrepris de faire le ménage dans la direction de Twitter

SAN FRANCISCO — Elon Musk a officiellement pris le contrôle de Twitter et il n’aurait pas perdu de temps pour entreprendre un grand ménage dans la direction, selon ce que des sources ont rapporté à l’Associated Press.

Le nouvel actionnaire de contrôle aurait congédié le directeur général, le directeur financier et le directeur juridique du réseau social.

Il n’a pas été possible de confirmer si toute la paperasse a été finalisée pour conclure la transaction évaluée à l’origine à 44 milliards $. Les sources ont toutefois confirmé que M. Musk a pris les commandes de la plateforme et a congédié le PDG Parag Agrawal et d’autres membres de la haute direction.

Les sources qui se sont confiées à AP ont demandé à ne pas être identifiées en raison de la nature délicate de ces décisions.

Ces départs de l’entreprise surviennent à quelques heures de la date limite fixée par une juge du Delaware exigeant que la transaction soit conclue avant vendredi. Elle a brandi la menace d’un procès si aucune entente n’était signée.

Plus tôt dans la journée, jeudi, Elon Musk tentait de rassurer les annonceurs de Twitter sur ses intentions. Il a déclaré vouloir aider l’humanité et qu’il n’avait surtout pas envie de voir la plateforme devenir «une échappatoire infernale».

Ce message visait à apaiser les annonceurs — principale source de revenus de Twitter — face à la volonté d’Elon Musk d’assouplir les règles de modération pour favoriser la liberté d’expression. Certains craignent de voir un flot de contenu toxique déferler sur la plateforme, menant au départ massif d’utilisateurs.

«La raison pour laquelle j’ai fait l’acquisition de Twitter, c’est parce qu’il est important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique numérique commune, où une grande variété de croyances peuvent être débattues de manière saine, sans avoir recours à la violence», a plaidé M. Musk dans un long message.

Il a ajouté que les réseaux sociaux risquent actuellement de se diviser en chambres d’écho d’extrême droite d’un côté et en chambre d’écho d’extrême gauche de l’autre.