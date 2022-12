Elon Musk dit qu’il restera PDG de Twitter jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé

SAN FRANCISCO — Elon Musk a déclaré mardi qu’il prévoyait de rester PDG de Twitter jusqu’à ce qu’il puisse trouver quelqu’un prêt à le remplacer dans ce poste.

L’annonce de M. Musk est intervenue après que des millions d’utilisateurs de Twitter lui ont demandé de se retirer dans un sondage non scientifique que le milliardaire lui-même a créé et a promis de respecter. «Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que je trouverai quelqu’un d’assez fou pour prendre le poste ! a écrit Elon Musk sur Twitter. Après cela, je dirigerai simplement les équipes de logiciels et de serveurs.»

Depuis qu’il a pris la tête de Twitter, basé à San Francisco, à la fin du mois d’octobre, le parcours de M. Musk en tant que PDG a été marqué par la publication rapide de règles et de politiques qui ont souvent été retirées ou modifiées peu après avoir été rendues publiques. Il s’est également mis à dos certains investisseurs de sa société de véhicules électriques Tesla, qui craignent que Twitter ne prenne trop de son attention.

Certaines de ses actions ont déconcerté les annonceurs de Twitter et découragé les utilisateurs. Cela inclut le licenciement de la moitié des effectifs de Twitter, avoir renvoyé des modérateurs de contenu contractuels et la dissolution d’un comité de conseillers en matière de confiance et de sécurité.

M. Musk, qui dirige également la société de fusées SpaceX, a précédemment reconnu à quel point il sera difficile de trouver quelqu’un pour prendre la relève en tant que PDG de Twitter.

En plaisantant avec les abonnés de Twitter dimanche, il a déclaré que la personne qui le remplacerait «doit beaucoup aimer la douleur» pour diriger une entreprise qui, selon lui, était «sur la voie rapide de la faillite».

«Personne ne veut le travail qui peut réellement maintenir Twitter en vie. Il n’y a pas de successeur», a tweeté Elon Musk.

Dans l’état actuel des choses, M. Musk conserverait toujours une influence écrasante sur la plate-forme en tant que propriétaire. Il a également licencié le conseil d’administration de l’entreprise peu après avoir pris le contrôle.

Elon Musk a été interrogé devant le tribunal le mois dernier sur la façon dont il partage son temps entre sa société de véhicules électriques Tesla, SpaceX et Twitter.

Le milliardaire a déclaré qu’il n’avait jamais voulu être PDG d’une entreprise, préférant se considérer comme un ingénieur.