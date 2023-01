Elon Musk et des conseillers de Biden se rencontrent pour parler d’électrification

WASHINGTON — Le PDG de Tesla, Elon Musk, et deux des principaux conseillers du président américain Joe Biden se sont rencontrés à Washington vendredi pour discuter de l’industrie des véhicules électriques et de l’objectif plus large de l’électrification.

MM. Musk et Biden ne se sont pas rencontrés, a spécifié l’attachée de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.

Les relations entre les deux hommes ne sont pas des plus harmonieuses, avec M. Biden, un grand partisan des syndicats, déçu par le refus d’Elon Musk de les autoriser dans ses usines.

Les conseillers de la Maison-Blanche, Mitch Landrieu et John Podesta, ont rencontré le chef de Tesla – qui possède également Twitter et SpaceX – au bureau de Tesla au centre-ville de Washington pour discuter d’objectifs communs concernant l’électrification.

Leur discussion a porté sur la manière dont la législation sur les infrastructures et le climat que Joe Biden a promulguée l’année dernière peut aider à stimuler la production de véhicules électriques et de bornes de recharge, en plus d’encourager davantage de personnes à passer des véhicules à essence aux véhicules électriques et à choisir plus d’appareils électriques, comme les thermopompes et les cuisinières. Des remises et des crédits d’impôt sont disponibles pour encourager ce changement.

M. Landrieu supervise les dépenses fédérales en infrastructure, qui comprennent une aide financière pour l’industrie des véhicules électriques. M. Podesta est la référence du président en ce qui concerne les dépenses pour les initiatives de M. Biden en matière de climat et d’énergie propre.

Interrogée afin de savoir si la réunion marquait une nouvelle phase dans les relations de la Maison-Blanche avec M. Musk, Mme Jean-Pierre a déclaré que cela «en dit long» sur la façon dont M. Biden voit l’importance des deux textes de loi.

«Je pense qu’il est important que son équipe, des membres de haut niveau de son équipe, aient eu une réunion avec Elon Musk», a-t-elle déclaré.