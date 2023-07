Elon Musk impose des limites quotidiennes à la consultation de Twitter

SAN FRANCISCO — Des milliers de personnes se sont plaintes de problèmes d’accès à Twitter samedi, après que le propriétaire Elon Musk a limité la plupart des utilisateurs au visionnement de 600 publications par jour — des restrictions qu’il a décrites comme une tentative d’empêcher le moissonnage non autorisé de données potentiellement précieuses sur le site.

Cette mesure a commencé à avoir des répercussions tôt samedi, amenant plus de 7500 personnes à signaler des problèmes d’utilisation du service de médias sociaux, d’après les plaintes enregistrées sur Downdetector, un site web qui suit les interruptions de service en ligne. Bien qu’il s’agisse d’un nombre relativement faible sur les plus de 200 millions d’utilisateurs de Twitter dans le monde, les problèmes étaient suffisamment répandus pour que le hashtag #TwitterDown soit à la mode dans certaines parties du monde.

Les interruptions de service sont apparues un jour après que Twitter a commencé à exiger que les utilisateurs se connectent au service pour voir les publications et les profils. Il s’agit d’un changement de sa pratique de longue date visant à permettre à tous les visiteurs de consulter les discussions sur ce que Elon Musk a souvent présenté comme la place publique numérique du monde depuis qu’il l’a achetée pour 44 milliards $ US l’année dernière.

Dans une publication vendredi, M. Musk a décrit les nouvelles restrictions comme une mesure temporaire prise parce que «les données étaient tellement pillées que cela dégradait le service pour les utilisateurs normaux». Il a détaillé les mesures dans une publication samedi, annonçant que les comptes non vérifiés seront temporairement limités à la lecture de 600 messages par jour, tandis que les comptes vérifiés pourront faire défiler jusqu’à 6000 messages par jour.

Ces restrictions pourraient avoir pour effet de bloquer l’accès des utilisateurs à Twitter pour la journée après avoir fait défiler plusieurs centaines de tweets.

Le seuil plus élevé autorisé pour les comptes vérifiés fait partie d’un service d’abonnement à 8 $ par mois que M. Musk a mis en place au début de l’année afin de stimuler les revenus de Twitter, qui ont fortement chuté depuis qu’il a repris l’entreprise et licencié environ trois quarts de ses effectifs pour réduire les coûts et éviter la faillite.

Les annonceurs ont depuis réduit leurs dépenses sur Twitter, en partie à cause de changements qui ont permis la diffusion de contenus parfois haineux qui offensent une plus grande partie de l’audience du service. M. Musk a récemment engagé Linda Yaccarino, cadre de longue date de NBC Universal, pour devenir chef de la direction de Twitter, dans le but de reconquérir les annonceurs.

Une demande de l’Associated Press sur les problèmes d’accès de samedi a entraîné une réponse automatisée grossière que Twitter envoie à la plupart des demandes de renseignements des médias sans répondre à la question.