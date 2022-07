Embardée à Amherst, dans les Laurentides: sept blessés, dont quatre grièvement

QUÉBEC — Une femme est dans un état critique et six autres personnes ont été blessées lors d’une sortie de route mercredi à Amherst, dans les Laurentides.

L’embardée s’est produite vers 16 h 00 sur la route 323, en direction nord.

Sept personnes prenaient place à bord du véhicule lorsque, pour une raison encore indéterminée, l’embardée s’est produite.

Le véhicule a terminé sa course dans un fossé.

«Les pinces de désincarcération ont été demandées», a précisé l’agent Nicolas Scholtus, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

«Parmi les sept personnes qui étaient à bord, une femme est dans un état critique et six personnes ont été blessées. Parmi ces six personnes, trois personnes ont été blessées de façon mineure et trois autres grièvement. Elles ont toutes été transportées au centre hospitalier», a indiqué le porte-parole de la SQ.

Aucune hypothèse n’était privilégiée dans l’immédiat pour expliquer le drame, mais le véhicule impliqué dans cette embardée était «réglementaire» pour accueillir tous ces passagers.

«Un enquêteur et un agent spécialisé en enquête-collision ont été dépêchés sur les lieux afin de faire la lumière sur les causes et circonstances de cet évènement», a affirmé M. Scholtus.

La route 323 est fermée dans les deux directions à la hauteur chemin Saint-Louis, à Amherst, pour une durée indéterminée, afin de permettre aux policiers de faire leur travail.

Les automobilistes doivent y effectuer un détour sur quatre kilomètres par le chemin Saint-Louis.

L’enquête de la SQ se poursuit.