Un adolescent de 16 ans perd la vie à la suite d’une embardée sur l’île Bizard

MONTRÉAL — Un adolescent de 16 ans est mort à la suite d’une embardée qui est survenue au cours de la nuit sur l’île Bizard, à Montréal.

Ce dernier était à bord d’un véhicule qui a fait une sortie de route dimanche, vers 2 h 45, sur le chemin du Bord-du-Lac, près de la rue Boismenu. Il a succombé à ses blessures quelques heures après son arrivée à l’hôpital.

«Selon les premières informations, le conducteur aurait possiblement perdu le contrôle du véhicule pour aller heurter un muret et se retrouver sur le côté», a précisé l’agente Mariane Allaire Morin, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les deux autres occupants du véhicule, âgés de 18 ans, ont également été transportés à l’hôpital, mais on ne craint pas pour leur vie.

Ces deux individus devraient être interrogés au cours de la journée par les enquêteurs du SPVM, d’autant plus qu’il n’était pas clair qui était au volant du véhicule.

«On n’a pas confirmé qui était au volant. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, tous les jeunes étaient à l’extérieur du véhicule. L’enquête va déterminer qui conduisait et dans quel état était le conducteur, mais toutes les hypothèses sont présentement analysées», a précisé une autre porte-parole du SPVM, Sabrina Gauthier.

Le véhicule a été lourdement endommagé à la suite de l’impact et un périmètre de sécurité a été érigé pour permettre aux enquêteurs d’analyser la scène et tenter de comprendre les circonstances entourant l’évènement.

Le SPVM ne pouvait préciser dans l’immédiat si l’alcool, la drogue ou la vitesse étaient en cause, mais aucune hypothèse n’était écartée.

«Les policiers analysent les traces de freinage, évidemment la vitesse — si elle était trop élevée ou non (…) La version de chaque personne sera évaluée et enquêtée. Par la suite, on va pouvoir analyser si la vitesse ou l’alcool avaient un lien avec cet accident mortel», a affirmé Mme Gauthier.

L’enquête du SPVM se poursuit.