Embardée et vol plané au-dessus de l’A-25 à Terrebonne: deux blessés graves

LAVAL, Qc — Un homme et une femme de 51 ans étaient dans un état critique à l’hôpital après un accident spectaculaire où leur véhicule a fait un vol plané à la fin d’une route pour atterrir sur l’autoroute 25 à Terrebonne, dans la région de Lanaudière.

L’accident est survenu vers 22 h 50 vendredi soir.

Le véhicule dans lequel se trouvaient le conducteur et sa passagère circulait vers l’ouest sur la rue Saint-Louis à Terrebonne lorsque, pour une raison indéterminée, le conducteur ne s’est pas arrêté dans un cul-de-sac, selon ce qu’a indiqué le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion appelé sur les lieux.

Reste à voir si la vitesse était en cause puisque la voiture des victimes est passée par-dessus un muret de béton, effectuant un vol plané au-dessus des trois voies de l’autoroute 25 Nord, avant d’atterrir sur le terre-plein central et finalement terminer sa course sur les voies de l’autoroute 25 Sud.

Dans son embardée, le véhicule a aussi heurté un lampadaire, endommageant des lignes électriques et provoquant une panne de courant dans le secteur qui affectait toujours 1142 clients à 6 h 45 samedi matin.

Heureusement, aucun autre véhicule circulant sur l’autoroute 25 ne fut impliqué dans cet accident.

Quant aux victimes, toutes deux de Sainte-Anne-des-Plaines, il a fallu avoir recours aux pinces de désincarcération pour les extirper du véhicule.

Le conducteur et sa passagère ont été transportés vers un centre hospitalier pour y des blessures graves. Ils étaient dans un état critique lors de leur transport à l’hôpital.

Des enquêteurs et techniciens en scène d’accident du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion se sont rendus sur place afin d’analyser la scène et tenter d’éclaircir les circonstances de l’accident.

L’assistance de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police de Laval, ainsi que du ministère des Transports a été demandée pour détourner la circulation. Des équipes d’Hydro-Québec s’affairaient également aux travaux pour rétablir le courant.

L’autoroute 25 était fermée dans les deux directions entre la sortie 23 du boulevard Moody à Terrebonne et la sortie 20 du boulevard des Milles-Iles à Laval.

L’enquête se poursuit.