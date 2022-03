Embardée mortelle à Drummondville: l’alcool et la vitesse possiblement en cause

DRUMMONDVILLE, Qc — Un conducteur a perdu la vie dans une sortie de route à Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

L’embardée est survenue peu avant minuit, samedi soir, sur le boulevard des Chutes.

Selon les premières constatations, l’homme, qui était seul à bord de son véhicule, en a perdu la maîtrise dans une courbe.

«Malheureusement, le décès d’un homme de 36 ans a été constaté sur les lieux par les services d’urgence», a confirmé la sergente Marythé Bolduc, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ) dimanche matin.

«Un patrouilleur spécialisé en enquête-collision s’est déplacé cette nuit, sur les lieux, afin d’éclaircir les causes et les circonstances. À première vue, l’alcool et la vitesse pourraient avoir joué un rôle dans cette collision», a précisé la sergente Bolduc.

L’enquête de la SQ se poursuit.