Émeute en Équateur: 116 morts, état d’urgence décrété dans les prisons

QUITO, Équateur — Le président équatorien a décrété un état d’urgence dans le système carcéral du pays, au lendemain d’une violente émeute qui a fait au moins 116 morts et 80 blessés dans une prison située près de la côte.

Des responsables affirment qu’il s’agit du pire bain de sang de l’histoire carcérale du pays. Au moins cinq détenus auraient été décapités.

L’état d’urgence décrété mercredi par le président Guillermo Lasso permet le déploiement de policiers et de soldats dans les prisons. La veille, une émeute opposant les membres de deux bandes rivales avait éclaté dans le pénitencier Litoral, à Guayaquil. Des dirigeants affirment que les deux groupes — Los Lobos et Los Choneros — sont liés à des narcotrafiquants internationaux qui se disputent le contrôle de la prison.

Visiblement ému, le président Lasso a prévenu qu’il ne pouvait pas garantir que les autorités avaient pleinement repris le contrôle des lieux.

«Il est regrettable que les prisons soient transformées en terrains pour des guerres de pouvoir entre bandes criminelles», a-t-il dit, avant d’ajouter qu’il agira avec une «fermeté absolue » pour reprendre le contrôle de la prison Litoral et empêcher la violence de se propager à d’autres établissements.

Des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de corps empilés dans deux pavillons de la prison et des scènes dignes de champs de bataille. Les détenus se sont affrontés avec des armes à feu, des couteaux et des explosifs. Un chef de la police régionale a révélé que des corps ont été retrouvés dans la tuyauterie de la prison.

L’ancien patron des renseignements militaires équatoriens, le colonel Mario Pazmiño, a dit que l’émeute démontre que «le crime organisé transnational a pénétré la structure» des prisons équatoriennes. Deux cartels mexicains, Sinaloa et Jalisco Nueva Generación, seraient présents sur le terrain, par le biais de bandes locales.

«Ils veulent semer la peur», a-t-il dit à l’Associated Press mercredi, avant de demander au gouvernement de céder temporairement le contrôle des prisons à la police nationale.

«Plus leurs meurtres sont violents et radicaux», plus ils augmentent leur contrôle, a-t-il ajouté.

Le président équatorien a annoncé qu’une aide psychologique et alimentaire sera offerte aux proches des détenus. Il a ajouté qu’un programme de 24 millions $ US destiné aux prisons du pays sera accéléré, en commençant par des investissements dans les structures et la technologie de Litoral.

L’ancien responsable des prisons équatoriennes, Fausto Cobo, a dit que derrière les murs, les responsables sont confrontés à un «pouvoir aussi grand ou même plus grand que celui de l’État». Les forces de l’ordre qui doivent entrer dans les prisons équipées uniquement de boucliers sont attendues par des prisonniers munis d’armes puissantes.

Le président Lasso avait décrété en juillet un autre état d’urgence dans les prisons du pays, après que plusieurs éclosions de violence aient coûté la vie à plus de 100 détenus.

La journée la plus sanglante s’est produite en février, quand 79 prisonniers ont été tués lors d’émeutes simultanées dans trois prisons. En juillet, 22 autres détenus avaient été tués au pénitencier Litoral.