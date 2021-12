Employés exposés aux pesticides à Hawaï: Monsanto plaidera coupable et versera 12 M$

HONOLULU — La société agrochimique Monsanto a déclaré jeudi dans des documents judiciaires qu’elle avait accepté de plaider coupable d’avoir utilisé et stocké illégalement des pesticides à Hawaï et qu’elle paierait 12 millions $ US d’amende.

Le dossier judiciaire indique que Monsanto a accepté de plaider coupable de 30 crimes contre l’environnement après que des travailleurs ont été autorisés à pénétrer dans les champs de maïs l’année dernière à Oahu où le produit à base de glufosinate d’ammonium nommé Forfeit 280 avait été pulvérisé.

La loi fédérale interdit que des personnes accèdent aux zones où le produit chimique a été pulvérisé dans les six jours suivant l’application.

L’entreprise plaidera également coupable de deux crimes liés au stockage d’un produit chimique interdit à Maui, selon le département de la Justice.

«Monsanto est un contrevenant en série aux lois fédérales sur l’environnement, a déclaré l’avocate américaine Tracy Wilkison dans un communiqué. L’entreprise a violé à plusieurs reprises les lois relatives aux produits chimiques hautement réglementés, exposant les gens à des pesticides pouvant causer de graves problèmes de santé.»

Monsanto encourt trois ans de probation en plus des amendes et poursuit un «programme complet de conformité environnementale» supervisé par un auditeur tiers, selon le communiqué du bureau du procureur américain à Los Angeles, qui gère les poursuites.

«Le défendeur dans cette affaire n’a pas respecté les réglementations régissant le stockage des déchets dangereux et l’application de pesticides, mettant les personnes et l’environnement en danger», a déclaré Scot Adair, agent spécial en charge du programme d’application de la loi de l’Environmental Protection Agency à Hawaï, qui a mené l’enquête.

Monsanto a présenté ses excuses dans un communiqué, mais a déclaré qu’aucun effet néfaste sur la santé n’avait été signalé aux responsables de l’entreprise en association avec les violations.

«La conduite en cause dans l’accord est inacceptable et contraire aux valeurs et aux politiques de l’entreprise, et nous le regrettons sincèrement», a déclaré Darren Wallis, vice-président des communications de Monsanto pour la science des cultures en Amérique du Nord.

La société a déclaré qu’elle modifierait les procédures et la formation.

Le communiqué du département de la Justice a déclaré que Monsanto avait accepté que des représentants de l’entreprise comparaissent devant le tribunal pour plaider coupables pour les infractions «dans un proche avenir».