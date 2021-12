En Atlantique, des entreprises participent au développement des véhicules électriques

HALIFAX — Les récentes avancées de Pat Ryan sur le marché des pièces de véhicules électriques alimentent tranquillement l’expansion de son usine dans un parc industriel à la périphérie d’Halifax, loin du cœur de l’automobile du Canada.

«Être impliqué à ce stade précoce, c’est assez fantastique», a déclaré le président de Neocon International, 60 ans, dans une récente interview sur le site de l’entreprise de plastiques spécialisés qu’il a fondée il y a 27 ans.

Au cours des dernières années, l’entreprise – dont le nom est l’abréviation de « nouveaux concepts » – a soumissionné avec succès pour la fabrication de protections de chargement, de revêtements de sol et de pièces électrolytiques telles que les pare-chocs pour la prochaine génération de véhicules électriques.

C’est la clé pour aider l’entreprise de 300 personnes à ajouter progressivement 138 personnes à ses effectifs au cours des deux prochaines années, a-t-il déclaré.

Les usines et les fabricants de pièces automobiles du Canada sont traditionnellement concentrés en Ontario, avec quelques grappes manufacturières au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Pour Pat Ryan et une poignée d’autres entreprises et chercheurs du Canada atlantique, la marée montante du secteur des véhicules électriques semble susceptible de modifier les tendances historiques.

Cependant, leurs espoirs reposent sur une innovation constante, plutôt que sur la production en série de quelques produits de base ou de nouvelles usines d’assemblage.

L’entreprise de Pat Ryan fabrique des pièces pour les véhicules électriques, notamment la Nissan Ariya et la Cadillac Lyric. L’année dernière, au milieu de la pandémie, son équipe d’ingénieurs a remporté des offres pour fabriquer des revêtements de sol en plastique pour les camionnettes de livraison Amazon qui seront fabriquées par Rivian Automotive.

Le constructeur américain de véhicules électriques, soutenu par Ford et Amazon, envisage d’augmenter la production de ses camions, fourgonnettes et SUV après avoir levé des milliards en bourse. L’entreprise prévoit de construire 100 000 camionnettes de livraison électriques dans son usine, une ancienne usine Mitsubishi dans l’Illinois.

Pat Ryan ne cache pas son enthousiasme de travailler avec ces géants.

«Une camionnette de livraison électrique pour Amazon ! Vous pensez que c’est un endroit confortable ? Absolument, c’est un endroit confortable», a-t-il déclaré, estimant que cela ajoutera «des dizaines de millions» aux revenus de Neocon.

Les espoirs antérieurs dans la région pour la fabrication de véhicules et de pièces – plus particulièrement les voitures de sport Bricklin assemblées à Saint John, au Nouveau-Brunswick, dans les années 1970 – se sont effondrés. Mais cette fois, il existe une science de pointe pour soutenir les entrepreneurs de la côte Est.

En face de l’usine de Pat Ryan, le laboratoire de batteries du professeur Jeff Dahn au troisième étage du bâtiment de physique de l’Université Dalhousie a produit des brevets et a créé une société cotée en bourse.

Jeff Dahn, 64 ans, est un chercheur pionnier du développement des batteries et il a créé des équipements qui estiment la durée de vie des batteries lithium-ion actuellement au cœur de la révolution des véhicules électriques. Son laboratoire a développé des méthodes de mesure d’infimes quantités de dégradation dans les batteries lorsqu’elles sont chargées et rechargées, permettant de fournir des estimations plus rapides de leur longévité que les systèmes traditionnels.

«Ce que nous essayons de faire, c’est d’améliorer les batteries lithium-ion et de développer une technologie de nouvelle génération qui n’existe pas encore», a-t-il déclaré lors d’une interview dans son laboratoire.

Chris Burns, diplômé du laboratoire de Jeff Dahn, a fondé la société cotée en bourse Novonix à Halifax, qui est passée de huit employés testant les batteries lithium-ion et leurs composants à un centre de recherche avec environ 55 membres du personnel à Halifax et un nombre similaire aux États-Unis.

En 2017, Novonix a commencé à tester la durée de vie potentielle des matériaux en graphite synthétique en tant qu’électrode potentielle dans les batteries, ce qui a conduit à la création d’une division à Chattanooga dans le Tennessee, a-t-il déclaré lors d’une récente interview. Cette division augmente la production de masse du matériau, avec l’objectif d’embaucher 300 travailleurs et de produire 150 000 tonnes par an d’ici 2030.

«Le défi auquel nous sommes confrontés est l’abordabilité et la longévité… Nous devons nous assurer que la batterie durera aussi longtemps que le véhicule sera utilisé», a déclaré Chris Burns.

Il a raconté qu’il avait choisi de localiser l’usine de production de graphite de 28 000 mètres carrés dans le Tennessee en raison de l’électricité renouvelable et à faible coût de l’État, d’une main-d’œuvre nombreuse, de la proximité des fabricants et des fournisseurs et des incitations importantes du gouvernement américain.

« Il sera difficile pour la Nouvelle-Écosse d’attirer d’importantes opportunités de fabrication, mais nous avons d’énormes opportunités de continuer à développer des technologies qui … peuvent être étendues ailleurs », a-t-il déclaré.

David Swan, un ingénieur basé à Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse, qui a travaillé sur les premières versions de batteries de véhicules électriques, a déclaré que le défi pour les fabricants de pièces partout en Amérique du Nord est la nature extrêmement compétitive des constructeurs automobiles. Il a dit qu’il a observé qu’ils n’hésiteraient pas à transférer leur loyauté vers de nouveaux fournisseurs de pièces si les coûts sont inférieurs.

«Ce qui commence comme une relation agréable devient une relation hautement compétitive», a-t-il déclaré. «Ce n’est pas une industrie facile à vivre.»

Pourtant, Pat Ryan voit des opportunités pour les entreprises qui innovent pour répondre aux exigences des véhicules électriques pour des pièces plus légères, tandis qu’une capacité intérieure croissante des voitures permet à son entreprise de proposer plus de propositions de revêtements de sol et de revêtement de stockage.

Par exemple, le tapis de sol qu’il fabrique pour la Nissan Ariya pèse environ 60 % du poids d’une version traditionnelle du produit.

«Allons-nous réellement fabriquer des véhicules électriques à Halifax? C’est probablement un peu exagéré», a-t-il déclaré. « Mais aurons-nous une bonne et solide opportunité de fournir la prochaine génération de véhicules électriques ? Pourquoi pas ? »