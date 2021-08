En campagne électorale, les libéraux promettent d’aider les aînés de 65 ans et plus

QUÉBEC — Les libéraux promettent maintenant d’aider les aînés de 65 ans et plus en bonifiant le Supplément de revenu garanti (SRG), après s’en être tenus à des aides pour les personnes de 75 ans et plus seulement pendant toute la pandémie.

Le chef libéral Justin Trudeau en a fait l’annonce à Québec, jeudi, en compagnie de sa candidate dans Beauport-Limoilou, la syndicaliste Ann Gingras. Les libéraux espèrent gagner cette circonscription, qui est passée aux mains des néo-démocrates, des conservateurs, puis des bloquistes lors des trois dernières élections fédérales.

Un gouvernement libéral réélu bonifierait donc le SRG de 500 $ par an pour les personnes de 65 ans et plus qui vivent seules, et 750$ pour les personnes de cet âge qui vivent en couple. Il est estimé que cette mesure profitera à 2,2 millions d’aînés au pays.

Il s’agit d’un changement de cap par rapport à la période de pandémie, au cours de laquelle les libéraux ont annoncé de l’aide pour les aînés de 75 ans et plus seulement. Les troupes de Justin Trudeau avaient annoncé une bonification de 10 % de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) dès 2022. En attendant, ils leur ont versé un paiement unique de 500 $ plus tôt ce mois-ci.

Depuis des mois, le Bloc québécois déplore que les libéraux aient créé «deux classes d’aînés» en promettant de l’aide pour les 75 ans et plus seulement.