En difficulté, Trudeau adopte une stratégie «anti-Québec», croit Blanchet

TROIS-RIVIÈRES, Qc — Pour faire des gains dans le Canada anglais, Justin Trudeau joue la carte «anti-Québec», croit le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet.

Lors d’un arrêt dans un parc de Trois-Rivières lundi matin, M. Blanchet a réagi à la promesse du chef libéral de faire pleuvoir des milliards de dollars dans le domaine de la santé.

Justin Trudeau s’est engagé à investir six milliards $ pour réduire les listes d’attente et un autre trois milliards $ pour aider les provinces et territoires à embaucher 7500 médecins de famille et infirmières.

Cette annonce survient quelques jours après que M. Trudeau eut annoncé des milliards de dollars pour instaurer des normes nationales dans les centres de soins de longue durée assorties de «cibles» à atteindre.

M. Blanchet a immédiatement accusé le chef libéral de s’ingérer dans les compétences des provinces et des territoires. Il a souligné que le Québec désirait plutôt des transferts sans condition.

Selon son analyse, le Parti libéral n’est peut-être «pas aussi bien positionné qu’il l’aurait souhaité au Canada».

«Alors il va jouer le grand classique. (…) Il va commencer à jouer l’anti-Québec, parce que l’anti-Québec, parfois, et c’est déplorable, est payant au Canada», a-t-il déclaré.

«Lorsque les libéraux sont dans le trouble au Canada, ils jouent la carte anti-Québec (…) en se disant, ça ne nous aidera peut-être pas au Québec, mais on a vraiment besoin de se reconstruire quelque chose au Canada.»

En revanche, a-t-il suggéré, ces engagements libéraux pourraient donner un coup de pouce à la campagne des bloquistes.

La caravane du Bloc poursuivra sa route, lundi, à Montréal et dans ses environs, pour revenir en fin de journée en Mauricie.