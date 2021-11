En entrant au Panthéon, Joséphine Baker réécrit une page d’histoire

PARIS — La légendaire Joséphine Baker deviendra symboliquement mardi la première femme noire à entrer au Panthéon, le plus grand hommage que la France réserve à des personnalités civiles.

Mme Baker a connu une vie mouvementée. Elle s’est fait connaître sur les scènes du music-hall, a espionné les nazis et milité pour les droits de la personne.

Un cercueil transportant de la terre des États-Unis, de la France et de Monaco, tous des endroits où elle a laissé sa marque, sera déposé à l’intérieur du fameux monument de Paris. Ses restes reposeront toujours à Monaco, à la demande de sa famille.

Le président Emmanuel Macron a décidé d’introniser Joséphine Baker au Panthéon après avoir reçu une pétition le réclamant. En plus d’honorer la mémoire d’une femme exceptionnelle, cette décision vise également à envoyer un message contre le racisme et à célébrer les liens entre les États-Unis et la France.

«Elle a personnifié, avant toute chose, la liberté de la femme», souligne Laurent Kupferman, l’auteur de la pétition.

Joséphine Baker est née en 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri. À l’âge de 19 ans, après avoir traversé deux divorces, eu des relations avec des hommes et des femmes et lancé une carrière sur les planches, elle est déménagée en France.

«À son arrivée en France en 1925, dans un pays dont elle ne connaissait même pas la langue, elle était déjà une femme émancipée et avait pris sa vie en main», raconte M. Kupferman.

Elle est devenue rapidement populaire au Théâtre des Champs-Élysées où elle chantait les seins nus et portait une ceinture de bananes. Son tour de chant qui épousait les stéréotypes raciaux de l’époque lui a valu des condamnations et des félicitations.

«C’était sa fantaisie. Elle ne montrait pas le corps noir d’une Américaine, mais celui d’une Africaine, dit une porte-parole de l’établissement Ophélie Lachaux. C’est pour ça qu’on lui demandait de faire une danse ‘tribale’, ‘sauvage’, ‘africaine’.»

Joséphine Baker a appris cinq langues et s’est lancée dans des tournées internationales. Elle est devenue citoyenne française en 1937 après son mariage avec l’industriel Jean Lion, un juif qui a souffert des lois antisémites du régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dès le début de la guerre contre l’Allemagne nazie, Joséphine Baker était en contact avec le responsable du contre-espionnage français. Elle est devenue espionne, cachant des informations dans ses feuillets musicaux, selon les archives militaires françaises.

Selon l’historien Géraud Létang, Joséphine Baker «a mené une double vie, la vie d’une artiste de music-hall et une vie secrète d’agente de renseignements».

Après la défaite de 1940, elle a refusé de chanter pour l’occupant nazi et déménagé dans le sud-ouest de la France. Elle a commencé à travailler pour la Résistance, sa carrière de chanteuse lui servant de couverture pour ses activités d’espionnage.

Elle a engagé de nombreux agents qui travaillaient pour les Alliés, leur permettant de se rendre en Espagne et au Portugal. «Elle risquait la peine de mort, ou de subir la répression sévère du régime de Vichy ou de l’occupant nazi», raconte M. Létang.

Plus tard, sérieusement malade, Joséphine Baker s’est installée en Afrique du Nord où elle a aussi espionné les Britanniques et les Américains pour les services de renseignement du général De Gaulle.

Elle a aussi amassé des fonds, donnant de l’argent provenant de sa fortune personnelle. On estime qu’elle a remis l’équivalent de 10 millions d’euros (plus de 14 millions $ CAN) à la Résistance.

Après la guerre, elle est allée en Allemagne pour chanter pour les anciens prisonniers de guerre et les déportés libérés des camps.

«L’implication de Baker en politique était individuelle et atypique», souligne Benetta Jules-Rosette, une professeure de sociologie et l’Université de la Californie à San Diego.

La vie de Mme Baker ne se termine pas là. Elle se lança ensuite dans la lutte contre le racisme. Elle a dénoncé la ségrégation lors d’une tournée américaine en 1951, ce qui lui a valu d’être décrite comme une communiste par le FBI et être bannie de son pays d’origine.

Le bannissement a été levé par le président John F. Kennedy en 1963. Elle a été la seule femme à prononcer un discours lors de la Marche sur Washington, parlant tout juste avec le fameux «J’ai fait un rêve» de Martin Luther King.

À son retour, elle a adopté 12 enfants, créant une «tribu arc-en-ciel» afin de célébrer son idéal d’une fraternité universelle. Elle a acheté un château et une terre à Castelnaud-la-Chapelle, dans l’espoir d’y fonder une cité dédiée à ses valeurs.

«Ma mère voyait sa famille comme un succès. Quand nous causions du trouble, elle ne savait pas qui l’avait provoqué, car nous ne nous dénoncions jamais entre nous. Nous préférions subir une punition collective», dit un de ses fils, Brian Bouillon Baker.

À la fin de sa vie, ayant subi des échecs financiers, elle a dû vendre ses propriétés. Elle a reçu le soutien de la princesse Grace de Monaco, qui lui a offert un gîte.

Joséphine Baker a pu relancer sa carrière. Mais en 1975, quatre jours après le premier spectacle d’une nouvelle tournée, elle est tombée dans le coma et décédée d’une hémorragie cérébrale. Elle est enterrée à Monaco.

Construit à la fin du XVIIIe siècle, le Panthéon célèbre dans sa crypte 72 hommes et cinq femmes. Deux autres Noirs y reposent: Félix Éboué, un des premiers hommes politiques à joindre De Gaulle, et l’écrivain métis Alexandre Dumas.