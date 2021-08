En exil, le président afghan dit qu’il est parti pour sauver des vies

Le président afghan Ashraf Ghani s’est échappé dimanche de son pays de la même manière qu’il l’avait dirigé ces dernières années – de façon solitaire et isolée.

Ashraf Ghani a tranquillement quitté le palais présidentiel avec quelques confidents – et n’a même pas dit aux autres dirigeants politiques qui avaient négocié une transition pacifique du pouvoir avec les talibans.

Abdullah Abdullah, son rival de longue date, a déclaré que « Dieu le tiendra pour responsable » de l’abandon de la capitale.

La destination d’Ashraf Ghani n’était pas connue dans l’immédiat. Dans un article publié sur les réseaux sociaux depuis un lieu inconnu, il a écrit qu’il était parti pour sauver des vies. « Si j’étais resté, d’innombrables de mes compatriotes seraient martyrisés et Kaboul serait confronté à la destruction et se transformerait en ruines qui pourraient entraîner une catastrophe humaine pour ses six millions d’habitants », a écrit Ashraf Ghani.

Abdullah Abdullah, ainsi que l’ancien président Hamid Karzaï, qui s’était à plusieurs reprises frayé un chemin jusqu’à la porte d’Ashraf Ghani pour le supplier de privilégier le compromis avant le maintien du pouvoir, ont été pris de court par ce départ précipité.

Ils ont dit qu’ils espéraient toujours négocier une transition pacifique avec les talibans, a déclaré Saad Mohseni, propriétaire de la populaire chaîne de télévision afghane TOLO.

– Par The Associated Press