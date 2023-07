En facturant des frais, une clinique médicale de l’Alberta violerait la loi

Santé Canada estime qu’une clinique médicale de Calgary qui prévoit bientôt imposer des frais à ses patients pour accéder plus rapidement à un médecin de famille violerait les lois sur l’assurance-maladie si elle allait de l’avant.

L’agence fédérale collabore actuellement avec le gouvernement provincial à ce sujet et prévient que l’Alberta risque de perdre des paiements de transfert fédéraux en matière de santé si elle ne fait rien à ce sujet.

Les problèmes concernent la clinique médicale Marda Loop, qui a informé ses patients qu’à partir de la semaine prochaine, elle verra encore des patients gratuitement un jour par semaine, mais que les quatre autres jours seraient réservés aux patients qui paient des frais d’adhésion annuels. Ceux-ci seraient de 2200 $ pour un individu et de 4800 $ pour une famille.

Pour de telles sommes, la clinique promet un accès plus rapide aux médecins, ainsi que d’autres avantages et services, notamment des consultations prolongées, des tests sanguins à domicile et des rabais sur des services connexes tels que la physiothérapie.

Dans un communiqué, Santé Canada a affirmé que le plan tarifaire de Marda Loop équivaut à un accès préférentiel aux services de santé assurés et, par conséquent, qu’il viole les dispositions d’universalité de la Loi canadienne sur la santé.

Le gouvernement de la première ministre Danielle Smith et le Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta ont pour leur part déclaré qu’ils examinaient le barème des frais, tandis que l’opposition néo-démocrate demande à la province d’adopter une loi pour l’empêcher.