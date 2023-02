En rappel: les objets volants qui ont été abattus au-dessus de l’Amérique du Nord

L’armée américaine a abattu quatre objets volants en haute altitude au cours des deux dernières semaines. La plupart de ces objets n’ont pas encore été identifiés, mais les incursions répétées dans l’espace aérien nord-américain soulèvent des questions sur la sécurité mondiale et l’implication présumée de la Chine.

Voici, en rappel, la liste des quatre objets découverts jusqu’à présent:

4 février – Caroline du Sud

Des avions de combat américains ont d’abord abattu un présumé «ballon-espion» chinois au large de la Caroline du Sud, le samedi 4 février.

Aux États-Unis, un responsable du Pentagone a décrit l’objet comme étant un ballon de surveillance manœuvrable, qui volait à une altitude d’environ 18 000 mètres.

Dans un communiqué publié quelques heures après que le ballon a été abattu, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a déclaré que le ballon «violait l’espace aérien américain et canadien et le droit international».

Le gouvernement chinois a soutenu que ce ballon était en fait un engin civil destiné à la recherche météorologique qui a été emporté par les vents.

Des responsables américains, qui n’achètent pas cette version des faits fournie par la Chine, ont indiqué que le ballon avait la taille de trois autobus scolaires et pesait environ 450 kilogrammes.

—

10 février – Alaska

Vendredi, des avions de chasse américains ont abattu un objet inconnu volant au large de la frontière au nord de l’Alaska.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a expliqué que l’objet avait été abattu parce qu’il volait à environ 13 000 mètres d’altitude, ce qui constituait une «menace raisonnable» pour la sécurité des vols civils.

M. Kirby a décrit l’objet comme ayant à peu près la taille d’une petite voiture.

Dimanche, le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, a affirmé que les autorités pensent que cet objet était aussi un ballon.

—

11 février – Yukon

Samedi, le premier ministre Justin Trudeau a ordonné qu’un objet volant à haute altitude au-dessus du Yukon soit abattu.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, l’organisation conjointe américano-canadienne de surveillance et de défense de l’espace aérien, a d’abord confirmé la présence de l’objet au-dessus du nord du Canada dans un communiqué tard samedi après-midi, affirmant que des avions militaires avaient été dépêchés pour l’intercepter.

Peu de temps après, M. Trudeau a annoncé sur Twitter que l’objet avait été abattu par un avion de chasse américain F-22.

Devant les journalistes, la ministre Anand a décrit l’objet comme étant «cylindrique» et «potentiellement similaire» au ballon chinois abattu la semaine précédente.

Elle a fait savoir que l’objet volait à environ 12 000 mètres d’altitude et se trouvait à environ 160 kilomètres de la frontière avec l’Alaska lorsqu’il a été abattu.

Lors de la même conférence de presse, le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, a qualifié l’objet de «ballon».

—

12 février – Lac Huron

Finalement, dimanche, l’armée américaine a abattu un quatrième «objet non identifié», cette fois plus près des zones fortement peuplées du sud de l’Ontario et de la côte est des États-Unis.

L’espace aérien au-dessus du lac Michigan a d’abord été fermé par le NORAD vers midi, heure de l’Est, pendant que des «opérations» de défense, dont la nature n’a pas été dévoilée, étaient en cours.

La ministre Anand a indiqué que l’objet a été «détecté dans l’espace aérien américain au-dessus du lac Huron».

«Le NORAD a envoyé des avions canadiens et américains pour enquêter et l’objet a été abattu dans l’espace aérien américain par des avions américains. Nous appuyons sans équivoque cette action et nous continuerons à travailler avec les États-Unis et le NORAD pour protéger l’Amérique du Nord», a-t-elle écrit sur Twitter.