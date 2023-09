En tout 192 soldats de l’Azerbaïdjan ont été tués dans l’offensive du Haut-Karabakh

Au total, 192 soldats azerbaïdjanais ont été tués et 511 blessés lors de l’offensive azerbaïdjanaise au Haut-Karabakh la semaine dernière, a annoncé mercredi le ministère de la Santé du pays. Il a également indiqué qu’un civil azéri était mort dans les hostilités.

Les responsables du Haut-Karabakh ont déclaré plus tôt qu’au moins 200 personnes, dont 10 civils, avaient été tuées et plus de 400 blessées dans les combats.

L’opération militaire a permis à l’Azerbaïdjan de reprendre le contrôle total de la région dirigée par les séparatistes pendant environ 30 ans. Des dizaines de milliers d’Arméniens de souche, soit plus d’un tiers de la population de la région, ont déjà quitté le pays. D’autres suivront probablement après que les troupes séparatistes ont accepté de déposer les armes et que l’Azerbaïdjan a levé le blocus sur la seule route de la région menant à l’Arménie, qui était en place depuis 10 mois.

L’Azerbaïdjan et les responsables séparatistes ont tenu deux séries de pourparlers sur la «réintégration» du Haut-Karabakh et de sa population arménienne de souche dans ce pays à majorité musulmane, mais la manière exacte dont cela se déroulerait reste incertaine.

Le Haut-Karabakh est une région de l’Azerbaïdjan qui est passé sous le contrôle des forces arméniennes de souche, soutenues par l’armée arménienne, lors de combats séparatistes qui ont pris fin en 1994. Au cours d’une guerre de six semaines en 2020, l’Azerbaïdjan a repris certaines parties du Haut-Karabakh avec le territoire environnant que les forces arméniennes avaient revendiqué lors du conflit précédent.

En décembre, l’Azerbaïdjan a imposé un blocus pour la seule route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie, alléguant que le gouvernement arménien utilisait cette route pour l’extraction de minerais et le transport illicite d’armes aux forces séparatistes de la région.

L’Arménie a accusé la fermeture de priver les quelque 120 000 habitants du Haut-Karabakh d’approvisionnement en nourriture et en carburant. L’Azerbaïdjan a rejeté cette accusation, arguant que la région pourrait être approvisionnée via la ville azerbaïdjanaise d’Aghdam – une solution à laquelle les autorités du Haut-Karabakh ont longtemps résisté, estimant qu’il s’agit d’une stratégie pour permettre à l’Azerbaïdjan de prendre le contrôle de la région.

En date de mercredi matin, quelque 42 500 personnes, soit environ 35 % de la population arménienne du Haut-Karabakh, étaient parties pour l’Arménie voisine, selon les autorités arméniennes. Des embouteillages de plusieurs heures ont été signalés mardi sur la route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie.

Une explosion dans une station-service près de Stepanakert, la capitale de la région, où les gens faisaient la queue pour faire le plein d’essence de leur voiture avant de partir pour l’Arménie, a tué lundi soir au moins 68 personnes, selon le défenseur des droits de l’homme du Haut-Karabagh, Gegham Stepanyan. Il a fait savoir que 290 autres personnes ont été blessées et 105 personnes étaient portées disparues mardi soir.

Le ministère arménien de la Santé a déclaré mercredi que 237 personnes blessées lors des hostilités de la semaine dernière et de l’explosion de la station-service lundi avaient été évacuées du Nagorno-Karabakh par ambulance et hélicoptère.

Ils reçoivent les soins nécessaires et le processus d’évacuation des blessés se poursuit, a indiqué le ministère.