Enbridge et le Michigan s’affrontent de nouveau en cour au sujet de la canalisation 5

WASHINGTON — Enbridge et l’État du Michigan s’affrontent une fois de plus devant les tribunaux dans le dernier chapitre de la saga entourant la canalisation 5.

Dans de nouveaux documents judiciaires, la procureure générale de l’État, Dana Nessel, reprend son argument selon lequel le différend au sujet du gazoduc transfrontalier doit être réglé devant le tribunal d’État.

Et Enbridge, établie à Calgary, affirme que les efforts du Michigan pour fermer le pipeline sont une question internationale qui devrait être entendue par un juge fédéral.

En novembre 2020, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a ordonné la fermeture de la canalisation par crainte d’une catastrophe environnementale dans le détroit de Mackinac, où elle traverse les Grands Lacs.

Mais la juge du tribunal de district, Janet Neff, a convenu que le dossier était une affaire fédérale, ce qui a incité Mmes Nessel et Whitmer à abandonner leur contestation initiale.

Le dossier est maintenant rouvert au moyen d’une plainte distincte déposée auprès de la Cour de circuit en 2019, qu’Enbridge souhaite à nouveau faire passer sous la juridiction fédérale – et que la juge Neff entend elle-même à nouveau.

«La présente action était pendante devant un tribunal d’État depuis près de deux ans et demi avant qu'(Enbridge) ne la renvoie devant ce tribunal», affirme Mme Nessel dans les documents, accusant l’entreprise de traîner les pieds pour des raisons tactiques.

Elle affirme que la loi indique clairement que les affaires ne peuvent être renvoyées à la Cour fédérale que dans les 30 jours suivant le dépôt d’une plainte.

«Il est plus de deux ans trop tard, et les tribunaux fédéraux ne tolèrent pas ce type de jeux et d’abus des lois de renvoi.»

Enbridge n’a pas encore déposé de réponse au dernier mémoire de l’État.