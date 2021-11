Encore beaucoup de pluie attendue lundi soir dans le sud-ouest de Terre-Neuve

CHANNEL-PORT-AUX-BASQUES, T.-N.-L. — Environnement Canada prévoyait lundi encore de la pluie dans le sud-ouest de Terre-Neuve, une région qui se relève à peine d’une violente tempête, la semaine dernière, qui a endommagé des sections d’une route nationale.

Une alerte d’Environnement Canada indique que la région de Port aux Basques ainsi que certaines parties de la côte sud de Terre-Neuve pouvaient s’attendre à recevoir lundi soir jusqu’à 80 mm de pluie, voire 100 mm en secteurs montagneux.

L’agence fédérale met en garde contre les crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Elle rappelle aussi que le sol de la région est déjà près du niveau de saturation et a donc une faible capacité pour absorber d’autres quantités de pluie, ce qui peut provoquer des inondations soudaines.

Selon Environnement Canada, le même secteur a reçu la semaine dernière un peu plus de 165 mm de pluie de mardi à jeudi, ce qui a établi un nouveau record de précipitations sur deux jours pour cette région.

La crue des eaux a coupé la route Transcanadienne à quatre endroits, isolant du reste de l’île Port aux Basques et les communautés côtières voisines.

Le gouvernement provincial a déclaré lundi dans un communiqué que les travaux sur la Transcanadienne se poursuivaient et que la circulation devait reprendre en après-midi dans deux des quatre zones dévastées.

Une grande partie de la nourriture et des fournitures de Terre-Neuve arrivent par traversier au terminal de Port aux Basques, qui est maintenant inaccessible en raison des dommages causés à la route nationale. Marine Atlantique avait annoncé jeudi qu’elle ouvrirait son terminal saisonnier au port d’Argentia, à environ 850 km à l’est de Port aux Basques.

Entre-temps, la Garde côtière canadienne a ravitaillé Port aux Basques et les villes voisines par hélicoptère. La porte-parole de Pêches et Océans Canada, Janice Woodford, a déclaré que la Garde côtière avait livré environ 180 kilos de fournitures médicales à l’hôpital de Port aux Basques dimanche matin. Elle a déclaré que plus tard dans la journée, un hélicoptère a largué près de 550 kilos de lait dans la communauté de St. Andrews, qui a également été isolée par les dommages aux routes.