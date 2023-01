Encore de la pluie sur le nord de la Californie; le sud est épargné… pour le moment

LOS ANGELES — Le nord de la Californie recevait de nouvelles précipitations mercredi, pendant que la portion sud de l’État profitait d’une brève accalmie pour commencer à nettoyer des dommages dont la facture pourrait surpasser le milliard de dollars.

Le Service national de météorologie des États-Unis a expliqué qu’une traînée d’humidité qui survole le Pacifique jusqu’à Hawaï est responsable des plus récentes précipitations.

Au moins 17 personnes ont perdu la vie depuis que les intempéries ont commencé à marteler l’État, mais le gouverneur Gavin Newsom a prévenu que ce bilan risque de s’alourdir.

Les plus récentes victimes sont un camionneur et un motocycliste qui ont été tués tôt mardi dans la vallée de San Joaquin, quand ils ont été écrasés par un arbre qui avait été frappé par la foudre.

Plus de la moitié des 58 États de la Californie ont été déclarés zones sinistrées, a dit le gouverneur Newsom.

Des équipes s’affairaient à rouvrir des autoroutes bloquées par des éboulements de rochers, des inondations ou des coulées de boue.

Des milliers de personnes qui avaient reçu l’ordre d’évacuer ont pu rentrer chez elles. En revanche, 4000 résidents de la ville de Planada ont été chassés de chez eux mardi matin en raison d’un risque d’inondation.

Plusieurs régions ont été le théâtre de précipitations sans précédent, de vents violents et même de grêle et de foudre. Des arbres ont été déracinés et des poteaux électriques brisés. Environ 52 000 clients demeuraient privés d’électricité mercredi matin.

À San Francisco, un arbre est tombé mardi sur un autobus de transport en commun, sans faire de blessés.

Le mauvais temps a endommagé plusieurs maisons luxueuses, tout comme il a malmené l’importante population de sans-abri de l’État. Au moins deux personnes en situation d’itinérance sont mortes dans le comté de Sacramento et une douzaine de personnes ont dû être secourues d’un campement de sans-abri sur les rives de la rivière Ventura.

D’autres précipitations sont attendues dans le sud de la Californie au cours des prochaines heures.