Encore plus de déchets organiques seront bientôt convertis en gaz naturel

VARENNES — Les restes de table et autres déchets organiques de la Rive-Sud de Montréal seront bientôt convertis en gaz naturel destiné en partie au réseau d’Énergir.

Des investissements d’une centaine de millions $, dont les deux tiers proviennent de Québec (40 millions $) et d’Ottawa (25 millions $), seront complétés d’ici 2023 à l’usine de biométhanisation de Varennes.

En plus de recevoir les déchets organiques des MRC Marguerite-d’Youville, Vallée-du-Richelieu et Rouville, l’usine varennoise recevra aussi ceux de l’agglomération de Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert.

L’agrandissement de l’usine, dont les travaux sont commencés depuis 2020, prévoit notamment l’ajout d’un nouveau déchiqueteur, de trois nouveaux digesteurs, d’équipements de traitement de l’air, de l’eau, des biogaz et du digestat ainsi que la mise en place d’une plateforme de transfert du gaz à Énergir.

La capacité de traitement de l’usine passera de 35 000 tonnes à 120 000 tonnes de matière organique. L’ajout de l’agglomération de Longueuil signifie en fait l’entrée dans l’usine des déchets organiques de 220 000 foyers ou près de 455 000 habitants.

Selon la Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS) qui est l’exploitante de l’usine, cette transformation permettra une réduction annuelle de plus de 13 000 tonnes de gaz à effet de serre (GES), soit l’équivalent de retirer environ 3850 voitures de la route.

«Les déchets – et on le perd souvent de vue – c’est une source importante de gaz à effet de serre. En s’attaquant à cette valorisation de la matière, à ce potentiel qui est trop souvent inexploité, on aide non seulement à avoir un environnement immédiat qui est plus sain, mais on s’aide aussi au niveau de la lutte aux changements climatiques», a déclaré le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charrette, qui participait à l’annonce.

Le secteur des déchets, en fait, est la cinquième plus importante source de GES au Québec.

À terme, l’usine fournira 4,3 millions de mètres cube de gaz naturel au réseau d’Énergir. Un des deux partenaires privés de la SÉMECS dans ce dossier, Greenshield Global, recevra pour sa part 1,4 million de mètres cube de gaz naturel pour son usine située tout près de celle de la SÉMECS dans le parc industriel de Varennes.