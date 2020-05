Encore trois morts dans le foyer Northwood à Halifax

FREDERICTON — La Nouvelle-Écosse signalait mercredi trois autres décès liés à la COVID-19 — et toujours au foyer de soins de longue durée Northwood, à Halifax.

C’est dans ce seul foyer que l’on a recensé 45 des 51 décès de la COVID-19 dans la province. Dans ce foyer, 64 résidents et 13 employés sont actuellement atteints du coronavirus.

Quatre nouveaux cas de COVID-19 ont également été signalés mercredi en Nouvelle-Écosse, portant le nombre total de cas confirmés à 1024.

Au Nouveau-Brunswick, aucun nouveau cas n’a été signalé mercredi. Sur les 120 cas confirmés jusqu’ici, 118 personnes se sont rétablies, et les deux autres ne sont pas à l’hôpital.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on n’a signalé non plus aucun nouveau cas de COVID-19 mercredi. Sur les 261 cas confirmés, 247 personnes sont rétablies. Trois personnes sont hospitalisées en raison de la maladie, dont une aux soins intensifs.

La docteure Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef, soutient que la province a bien réussi à contenir la COVID-19 depuis deux semaines, alors que les ménages ont pu ouvrir un peu leur confinement pour créer une «bulle» avec un autre ménage choisi.