Encore un mort de la COVID au foyer de soins de longue durée Northwood à Halifax

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse a signalé mardi un nouveau décès lié à la COVID-19, toujours au foyer de soins de longue durée Northwood, de Halifax.

Le plus important établissement pour personnes âgées de la Nouvelle-Écosse est responsable de la plupart des décès dans cette province, soit 50 sur 56. Un nouveau cas d’infection a également été signalé mardi en Nouvelle-Écosse, portant le nombre de cas confirmés à 1044, dont 956 personnes se sont rétablies.

Selon des responsables, il y a encore des cas de COVID-19 dans deux foyers de soins de longue durée conventionnés ou établissements pour personnes âgées non conventionnés. Northwood compte actuellement 19 résidents et sept membres du personnel infectés, tandis qu’un autre établissement compte un résident atteint.

Le Collège des pharmaciens de la Nouvelle-Écosse a par ailleurs annoncé mardi qu’il avait assoupli la règle de 30 jours sur les prescriptions, mise en place en mars afin de prévenir les pénuries. Cette mesure s’appliquera sur les prescriptions de médicaments dont l’approvisionnement est stable.

La Nouvelle-Écosse n’a pas encore publié son plan officiel de déconfinement. Cependant, les parcs et les sentiers sont ouverts depuis plusieurs semaines et vendredi, le gouvernement a annoncé le relâchement de certaines restrictions et a introduit, comme au Nouveau-Brunswick, une politique de «bulle familiale». Les plages publiques ont également rouvert samedi, ainsi que des activités de plein air comme le tir à l’arc, l’équitation, le golf, le canotage et le tennis.

Pas de nouveaux cas au N.-B. et à T.-N.-L.

Le Nouveau-Brunswick, de son côté, mardi, n’a signalé aucun nouveau cas de COVID-19 depuis près de deux semaines. Le nombre de cas confirmés dans cette province demeure donc à 120, et tous ces gens se sont rétablis. Cette province a effectué jusqu’à présent 20 791 tests de dépistage.

Le Nouveau-Brunswick en est actuellement à la phase 2 de son plan de déconfinement.

Terre-Neuve-et-Labrador ne signalait elle non plus aucun nouveau cas de COVID-19, et ce pour un 12e jour consécutif. Selon les chiffres publiés mardi, cette province a recensé jusqu’ici 260 cas de maladie, dont 250 guérisons et trois décès. Trois personnes sont présentement hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

La médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador affirme que le déconfinement doit se faire avec beaucoup de prudence. Selon la docteure Janice Fitzgerald, il est essentiel de maintenir la période de 28 jours pour la phase actuelle du plan de déconfinement.

Elle comprend que les citoyens deviennent frustrés quand il semble que rien ne se passe malgré des mesures strictes de santé publique, mais elle rappelle que c’est grâce à ces mesures que la province ne voit pas apparaître de nouveaux cas depuis près de deux semaines.