Énergir: les employés de bureau acceptent la recommandation du conciliateur

MONTRÉAL — Les 370 employés de bureau d’Énergir, qui avaient débrayé durant une journée à la mi-juin, viennent d’accepter la recommandation du conciliateur.

Ils ont voté à 86,5 % en faveur de cette recommandation, qui a été formulée après deux journées de conciliation intensive, rapporte vendredi le Syndicat des employés professionnels et de bureau (SEPB), affilié à la FTQ, qui les représente.

Après le débrayage de 24 heures, le 14 juin, les deux parties avaient repris les discussions en conciliation.

Les salaires et la sécurité d’emploi étaient en litige. La précédente convention collective était échue depuis le mois d’août 2020.

«Nous ne sommes pas entièrement satisfaits du résultat, mais nous avons dû, tant l’employeur que les employé.es, faire des concessions dans le but de dénouer l’impasse. La sécurité d’emploi était un élément essentiel pour nous et nous avons obtenu gain de cause à ce chapitre», a affirmé Marie-Céline Rose, présidente de la section locale du SEPB.