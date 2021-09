Enfants autochtones: la Cour fédérale rejette la demande d’appels d’Ottawa

OTTAWA — La Cour fédérale a rejeté les demandes d’Ottawa pour porter en appel deux décisions au sujet de la prestation de services et l’indemnisation à des enfants des Premières Nations.

Le Tribunal canadien des droits de la personne avait statué en septembre 2019 qu’Ottawa ne finançait pas correctement les services à l’enfance et à la famille, ce qui a entraîné une discrimination «délibérée et inconsidérée» envers les enfants autochtones vivant dans les réserves.

Le Tribunal a ordonné au gouvernement fédéral de verser 40 000 $ à chacun des quelque 50 000 enfants autochtones ainsi qu’à leurs proches, mais le gouvernement libéral a fait appel de la décision.

La deuxième bataille juridique découlait d’une décision distincte rendue en novembre 2020 qui a élargi la portée du principe de Jordan, qui stipule qu’en cas de désaccord juridictionnel sur le niveau de gouvernement qui devrait fournir un service aux enfants des Premières Nations, Ottawa doit en assumer la responsabilité.

«Personne ne peut sérieusement douter que les membres des Premières Nations sont parmi les plus défavorisés et marginalisés de la société canadienne», a écrit le juge Paul Favel dans sa décision publiée mercredi. «Le Tribunal en était conscient et a raisonnablement tenté de remédier à la discrimination tout en étant attentif aux positions très différentes des parties.»

Le juge a conclu que le gouvernement n’avait pas réussi à établir que l’une ou l’autre des décisions du tribunal était déraisonnable.

«À mon avis, le parcours procédural de cette affaire a démontré qu’il y a et qu’il y a eu de la bonne volonté, ce qui a entraîné des gestes importants pour remédier à cette discrimination sans précédent. Cependant, le bon travail des parties est inachevé», a écrit le juge Favel.

«Les parties doivent décider si elles continueront à rester assises en marge de la piste ou si elles avanceront dans cet esprit de réconciliation.»

Les partis d’opposition et les dirigeants autochtones ont critiqué la décision du premier ministre Justin Trudeau de s’opposer à ces deux décisions, affirmant que ce n’était pas la ligne de conduite appropriée pour un gouvernement engagé dans la réconciliation.

«La journée d’aujourd’hui marque une victoire absolue pour les enfants des Premières Nations. Depuis six ans, Justin Trudeau a dépensé des millions de dollars pour lutter contre les droits des enfants autochtones et tenter d’annuler une décision qui a établi que son gouvernement était coupable de discrimination « délibérée et inconsidérée » contre les enfants autochtones vulnérables. Le tribunal a rejeté son dossier», a affirmé mercredi le député néo-démocrate Charlie Angus dans un communiqué.

M. Angus a appelé le gouvernement à mettre fin immédiatement à sa bataille juridique en la matière et à se concentrer sur la réduction des déficits de financement et le déni de service chronique envers les enfants des Premières Nations.

«Étant donné que demain est la toute première Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, il est impératif que le gouvernement fédéral prenne enfin des mesures claires envers la vérité, la justice et la réconciliation pour tous les peuples autochtones du Canada», a-t-il écrit.