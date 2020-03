Enfants maltraités: Régine Laurent demande aux Québécois de garder les yeux ouverts

MONTRÉAL — La présidente de la Commission sur la DPJ, Régine Laurent, demande aux Québécois de se mettre en «mode vigilance», car la crise de la COVID-19 augmente le risque de maltraitance des enfants.

Le risque est réel, a-t-elle dit en entrevue, car les enfants ne vont plus à la garderie ni à l’école. Comme leurs éducateurs ne sont pas là pour veiller sur eux depuis la fermeture des écoles, elle s’inquiète que des cas d’abus ne passent sous le radar.

«Il faut garder les oreilles et les yeux ouverts», insiste celle qui est en charge de la commission spéciale mise en place dans la foulée du décès tragique d’une fillette de Granby l’an dernier.

Et puis, le confinement actuel exigé pour éviter la propagation de la COVID-19 est source de stress pour bien des familles — qu’il soit financier car certains perdent leurs emploi ou social par la proximité qui exacerbe les tensions. Il peut être encore plus intense pour les «familles déjà touchées par diverses problématiques personnelles ou sociales», dit Mme Laurent.

Elle rapporte les craintes de plusieurs intervenantes de la DPJ, qui s’inquiètent du sort des petits qui n’ont plus leur filet de sécurité habituel. Certaines lui ont dit qu’elles aimeraient que les effectifs soient accrus sur le terrain, pour compenser pour les yeux des éducateurs qui ne sont pas là actuellement.

On ne lui a toutefois pas signalé de cas de travailleuses sociales qui se seraient fait interdire d’entrer chez des familles inquiètes de la propagation, a-t-elle déclaré.

Quant au nombre de signalements faits auprès de la DPJ, elle estime qu’il est trop tôt pour affirmer s’il y a réellement eu une baisse ou non. Mais elle rappelle que ce sont les enseignants et d’autres membres du personnel scolaire ou de garderies qui font le plus de signalements.