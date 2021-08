Enfouissement de déchets à Drummondville: assemblée publique mardi soir

DRUMMONDVILLE, Qc — L’assemblée publique sur l’autorisation donnée par le gouvernement du Québec à la multinationale Waste Management de continuer à exploiter le lieu d’enfouissement technique du secteur Saint-Nicéphore, à Drummondville, doit avoir lieu ce mardi soir à 19h00 au Centrexpo Cogeco.

Les autorités municipales ont lancé à leur population un appel à la mobilisation pour qu’elle manifeste son opposition lors de cette assemblée de consultation qui a été convoquée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Elle devait initialement être tenue le 2 août dernier.

Le gouvernement du Québec affirme que le lieu d’enfouissement de Saint-Nicéphore atteindra sa pleine capacité dans quelques semaines et que les possibilités de détourner vers d’autres lieux les matières résiduelles éliminées actuellement à ce site sont très limitées, voire inexistantes.

Québec a donc l’intention de décréter la création d’une zone d’intervention spéciale afin de permettre la poursuite de l’exploitation du lieu d’enfouissement pour éviter que des enjeux d’hygiène et de salubrité publique affectent tout le sud du Québec.

Or, les récriminations des élus de Drummondville sont nombreuses à propos de cette autorisation, notamment parce qu’elle pourrait s’échelonner sur une période de 10 ans. Le conseil municipal ajoute qu’elle va à l’encontre de la volonté de la population.

La Ville de Drummondville dit avoir pris note d’importantes réserves formulées dans le passé dans ce dossier par le ministère de la Santé et des Services sociaux et celui des Affaires municipales et de l’Habitation. Elle rappelle aussi que des jugements de tribunaux lui ont donné raison.

Le maire, Alain Carrier, ajoute que la décision représente une atteinte à l’autonomie des municipalités.

Cependant, le gouvernement signale qu’une zone d’intervention spéciale est adoptée par décret et se substitue à la réglementation locale et régionale d’aménagement et d’urbanisme. De plus, une telle zone restera en vigueur jusqu’à ce que le gouvernement décide d’abroger son décret.

Le secteur de Saint-Nicéphore longe la rivière Saint-François, dans le sud-est de Drummondville.