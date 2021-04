Enlèvement d’un bébé de 18 mois à Granby: un suspect est arrêté

GRANBY, Qc — La Régie de Police de Memphrémagog et la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation d’un homme de 34 ans qui aurait enlevé un bébé chez son ex-conjointe vendredi en fin d’après-midi.

Le Service de police de la ville de Granby a d’abord été contacté vers 16 h15 pour un possible enlèvement.

Une vaste opération policière impliquant différents corps policiers de la région a ensuite été lancée et les policiers ont mis la main sur le suspect alors qu’il conduisait sur la route 55.

«L’enquête préliminaire a permis de confirmer qu’un individu de 34 ans de Coaticook se serait introduit dans la résidence de son ex-conjointe pour récupérer un bébé d’environ 18 mois», a précisé Anik Lamirand, porte-parole de la SQ.

«Heureusement la petite fille était saine et sauve», a ajouté la policière en précisant que «la division des enquêtes du Service de police de Sherbrooke poursuit l’enquête et le suspect comparaitra sous divers chefs d’accusation, dont enlèvement et fuite.»