Enlèvement d’un groupe de 17 missionnaires américains, avec des enfants, en Haïti

SAN JUAN, Porto Rico — Un enregistrement annonce l’enlèvement d’un groupe de 17 missionnaires américains, avec des enfants, samedi en Haïti. Le message d’une minute a été envoyé à diverses organisations religieuses sous forme d’alerte, invitant leurs fidèles à la prière pour leurs amis.

«Ceci est une alerte. Priez que les membres des gangs impliqués vont se repentir», annonce notamment le message d’un groupe chrétien de l’État américain de l’Ohio, Christian Aid Ministries.

Les missionnaires, qui étaient allés dans un orphelinat, étaient sur le chemin du retour à la maison, lorsqu’ils ont été enlevés indique l’enregistrement. On y précise que le directeur de l’organisation est en communication avec l’ambassade américaine.

Le directeur des opérations de la mission en Haïti et un autre homme ont pu échapper à l’enlèvement puisqu’ils n’étaient pas avec le groupe.

Un porte-parole du gouvernement américain a reconnu qu’ils étaient au courant des informations circulant à l’effet d’un tel enlèvement en Haïti.

«La sécurité et le bien-être de nos ressortissants à l’étranger sont de grandes priorités pour le Département d’État des États-Unis», a affirmé le porte-parole, refusant toutefois de commenter davantage sur le sujet.

Haïti observe à nouveau une recrudescence d’enlèvements par des groupes organisés. Le phénomène avait diminué après l’assassinat du président Jovenel Moïse à sa résidence le 7 juillet dernier ainsi que dans les jours suivants le tremblement de terre de magnitude 7.2 qui a fait plus de 2200 morts dans le sud-ouest du pays en août dernier.

Les ravisseurs exigent des rançons variant entre quelques centaines de dollars jusqu’à un million de dollars, selon les autorités.

Le mois dernier, un diacre a été tué devant une église de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, et son épouse a été enlevée. Elle figure parmi les victimes de dizaines d’enlèvements dans les derniers mois dans ce pays des caraïbes.

Au moins 328 personnes ont ainsi été prises en otage durant les huit premiers mois de 2021, selon les données de la police nationale haïtienne en comparaison avec l’enlèvement de 234 personnes en 2020, indique un rapport publié le mois dernier par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH).

Des gangs ont été accusés d’avoir enlevé des écoliers, des médecins, des policiers, des passagers d’autobus et d’autres personnes.

En avril, un de ces groupes a kidnappé cinq prêtres et deux religieuses ce qui avait suscité un mouvement de protestation similaire à celui prévu lundi pour dénoncer un manque de sécurité dans le pays alors que l’appauvrissement augmente.

«L’instabilité politique, la montée du nombre de gangs de plus en plus violents et les conditions socio-économiques qui se détériorent _ incluant l’insécurité alimentaire et la malnutrition _ contribuent à aggraver cette crise humanitaire», indique le rapport du BINUH.

«Des forces policières débordées et sous-financées ne peuvent pas venir à bout seules des problèmes de sécurité en Haïti», précise le document.

Vendredi, le Conseil de sécurité des Nations unies a voté à l’unanimité pour prolonger le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) jusqu’au 15 juillet 2022.

L’enlèvement des missionnaires américains survient quelques jours à peine après la visite de hauts fonctionnaires américains en Haïti où ils ont promis plus de ressources pour venir en aide à la Police nationale d’Haïti, dont 15 millions $ supplémentaires pour la lutter contre les groupes violents. Ces derniers seraient responsables du déplacement de milliers d’Haïtiens vers des refuges temporaires où les conditions d’hygiène se détériorent.

Parmi ceux qui ont rencontré le chef de la Police nationale, il y avait la diplomate Uzra Zeya.

«Le démantèlement des gangs violents est primordial pour la stabilité d’Haïti et pour la sécurité du peuple», a-t-elle déclaré dans un gazouillis.