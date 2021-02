Enquête auprès de jeunes Québécois: l’usage des écrans bondit pendant la pandémie

MONTRÉAL — Le temps passé devant les écrans a bondi chez les jeunes Québécois depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon ce que révèle une enquête rendue publique mercredi par l’Académie de la transformation numérique, un organisme créé par l’Université Laval.

Cette enquête appelée La Famille numérique précise que 76 % des Québécois âgés de 6 à 17 ans passent plus de temps devant leurs écrans à la maison depuis le début de la pandémie.

Quarante pour cent d’entre eux passent en moyenne plus de 10 heures par semaine à naviguer sur Internet, 15 points de pourcentage de plus qu’un an plus tôt, 16 % consacrent de 11 à 15 heures par semaine et 24 % d’entre eux passent plus de 15 heures par semaine.

Ce sont 59 % des jeunes âgés de 13 à 17 ans qui consacrent en moyenne plus de 10 heures par semaine sur Internet, selon l’enquête.

La collecte des données donne aussi à penser que 70 % des jeunes de 6 à 17 ans disposent d’une page de profil personnel sur les réseaux sociaux ou d’une adresse courriel, 13 % de plus qu’un an plus tôt.

Entre-temps, il semble que des familles aient assoupli les règles parentales liées à l’utilisation d’Internet étant donné le contexte exceptionnel de la pandémie de la COVID-19. Ainsi, 83 % des parents de jeunes de 6 à 17 ans affirment avoir établi des règles qui encadrent le temps passé sur le web ou l’accès à certains sites, en baisse de 5 points de pourcentage comparativement aux données de l’année précédente.

À propos, 57 % des parents québécois de ces jeunes considèrent comme assez ou très probables les risques que leur enfant soit victime d’intimidation sur Internet; il s’agit d’une hausse de 13 % en un an.

L’enquête a été réalisée au téléphone et sur le web grâce à deux collectes de données, en octobre et novembre derniers, au cours desquelles 3200 adultes québécois âgés de 18 ans et plus ont été interrogés, dont 595 parents ayant des enfants âgés de 6 à 17 ans. La marge d’erreur maximale, selon la proportion estimée, se situe à plus ou moins 1,73 % pour la base des adultes québécois âgés de 18 ans et plus et à 4,02 % pour les répondants avec enfants, 19 fois sur 20.