Enquête de la coroner: Joyce Echaquan a été retrouvée morte attachée dans son lit

MONTRÉAL — Lorsque Joyce Echaquan est morte à l’hôpital de Joliette, elle était attachée dans son lit, et couverte de bleus, a témoigné vendredi l’un de ses frères à l’audience publique du coroner sur la mort de la femme autochtone.

«Je ne pensais jamais voir un membre de ma famille traité comme ça», a déclaré Stéphane Echaquan.

«C’est inacceptable.»

Le 28 septembre 2020, il s’est rendu à l’hôpital de Joliette. À son arrivée, sa soeur était déjà morte.

Elle avait des bleus sur les bras et les genoux, a-t-il témoigné.

«J’étais tout mêlé dans ma tête. Comment ça a pu arriver?»

Joyce Echaquan, âgée de 37 ans, s’était rendue à l’hôpital le 26 septembre, car elle avait d’intenses douleurs au ventre. Elle est morte le 28 septembre, après avoir subi des insultes dégradantes de la part de deux employées de l’hôpital.

Mais peu avant sa mort, la mère de sept enfants s’était filmée de son lit d’hôpital avec son téléphone cellulaire. On peut la voir agitée et souffrante, alors que l’on entend une infirmière et une préposée aux bénéficiaires qui l’insultent en plus de l’abreuver de sacres. La vidéo filmée par Mme Echaquan a largement circulé dans les médias sociaux et a déclenché une onde de choc et d’indignation.

D’autres membres de sa famille qui ont témoigné jeudi et vendredi ont indiqué que ce n’était pas la première fois qu’elle était soignée pour de telles douleurs au ventre, mais qu’elle recevait comme seul traitement des médicaments comme de la morphine.

Stéphane Echaquan a dit que les médicaments étaient la cause de ses douleurs au ventre. Sa soeur était aussi diabétique et avait des problèmes cardiaques.

Comme d’autres témoins, Stéphane Echaquan a expliqué que sa soeur n’aimait pas aller à l’hôpital de Joliette, car elle s’y sentait dénigrée.

La belle-sœur de Joyce, Jemima Dubé, a témoigné vendredi que Joyce l’a appelée le 26 septembre, peu après son admission à l’hôpital, «pour qu’elle la sorte de là», car elle avait peur. Elle n’a pu s’y rendre sans véhicule, l’hôpital étant à trois heures de Manawan, là où ils habitent. Quelques heures plus tard, Joyce a rappelé et avait l’air «effrayée».

Elle disait que les infirmières lui donnaient trop de médicaments, a rapporté Mme Dubé. Elle a vu sa belle-sœur avec le ventre gonflé et du liquide mêlé à du sang qui coulait de ses oreilles, de son nez et de sa bouche.

Les audiences de la coroner Géhane Kamel se poursuivent vendredi après-midi, alors que d’autres témoins seront entendus.

La salle d’audience du palais de justice de Trois-Rivières, là où se déroulent les audiences, est remplie de proches de Mme Echaquan, dont certains portent des chandails où l’on peut voir le visage de Joyce.