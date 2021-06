Enquête de la coroner: le Principe de Joyce est un incontournable, selon deux chefs

MONTRÉAL — Pour les deux chefs atikamekw venus présenter des recommandations à l’enquête de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan, une s’imposait d’elle-même: l’application intégrale du «Principe de Joyce», nommé ainsi en sa mémoire.

Le Principe de Joyce vise à garantir à tous les Autochtones un droit d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, dans le respect des connaissances traditionnelles des Autochtones en matière de santé.

Il a été élaboré par le Conseil de la Nation atikamekw après le décès de Mme Echaquan, survenu le 28 septembre dernier à l’hôpital de Joliette.

L’enquête de la coroner Géhane Kamel vise à déterminer la cause de la mort de la mère de famille atikamekw de 37 ans, ainsi que de faire la lumière sur les circonstances de son décès, incluant le comportement du personnel soignant à son égard.

Peu avant sa mort, Mme Echaquan s’était filmée de son lit d’hôpital et l’on entend deux employées l’insulter et la dénigrer. Cette vidéo, qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité une vague d’indignation et soulevé plusieurs questions sur la qualité des soins de santé offerts aux membres des Premières Nations.

Le chef de la communauté de Manawan, dont était membre Joyce Echaquan, Paul-Émile Ottawa, en a fait l’une de ses recommandations à Me Kamel.

Il croit que l’amélioration des soins offerts aux Autochtones passe aussi par une reconnaissance du racisme systémique dont ils sont victimes.

Sauf que le gouvernement de la Coalition avenir Québec refuse de reconnaître l’existence du racisme systémique et, notamment pour cette raison, a aussi refusé d’adopter le Principe de Joyce.

Le principe a aussi été mis de l’avant mardi par le grand chef du Conseil de la Nation atikamekw, Constant Awashish: «Nous recommandons le Principe de Joyce, pour envisager un avenir meilleur pour les Atikamekw».

Quant au racisme systémique, il doit être reconnu, notamment parce qu’il importe d’appeler les choses par leur nom, a-t-il dit.

Il a aussi plaidé pour la création d’un poste d’ombudsman pour les Autochtones. Pour lui, cette personne serait responsable de recevoir les plaintes des Autochtones, mais aussi celles de la «majorité non raciste». Selon lui, il faut donner à ces gens, dont le personnel hospitalier, le pouvoir de dénoncer les actes et paroles racistes dont ils sont témoins.

Dans cette ultime phase de l’enquête débutée le 13 mai dernier, la coroner recueille les recommandations de divers acteurs de la société, afin que ce qui est arrivé à Joyce Echaquan ne se reproduise plus. Les audiences se poursuivent mardi après-midi.